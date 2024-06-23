مشروب الكزبرة.. فوائد سحرية لصحة الإنسان!

هناك مشروبات تساعد على التخلص من الدهون وزيادة معدل الحرق داخل الجسم، كذلك تساعد على التخلص من السموم الراكدة بالجسم بشكل عام. وبحسب تقرير أورده موقع curawellnes فإن المشروبات الدافئة تساعد على الهضم وتقليل حدة احتباس الماء في الجسم، وبالتالي تساعد على إنقاص الوزن تدريجيا إذا ما داوم الإنسان عليها دون إفراط أو تفريط.

ولفت التقرير إلى أن ماء بذور الكزبرة أو ماء الكزبرة الدافئ له فائدة عظيمة وصحية، فلا شك أنه يخلص الجسم من احتباس السوائل فيه، ويعمل على إخراج هذه المياه والتخلص منها تدريجيا، مما يعزز من إنقاص الوزن من جهة، والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم من جهة أخرى، لذلك يعد من أفضل المشروبات التي تعزز من صحة الإنسان وتقاوم المشكلات المرضية التي يعانيها، فضلا عن مقاومتها لاحتباس السوائل الزائدة.

وينقي مشروب بذور الكزبرة الجسم من سمومه إذا ما وضعنا كوبا من الماء، وبه ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة، هذا الماء يكون دافئا لتنقع فيه البذور جيدا ويتناوله الشخص، بعد أن ينقع لساعات طويلة، ولأفضل تأثير لهذا المشروب الصحي أن يكون في الصباح سواء بعد تناول وجبة الفطور أو قبلها.

شرح التقرير أن ماء بذور الكزبرة يعمل على الاسترخاء والهدوء بشكل عام لعضلات الجسم وعضلات المعدة بشكل خاص مما يعمل على استخلاص عناصر الطعام بشكل أمثل مما يجعل زيادة الوزن أمرا غير وارد، ويجعل الإنسان يستفيد بطعامه على وجه أكمل ويعزز من الاستفادة من مغذيات الطعام بشكل كامل مما يحميه من السمنة وزيادة الوزن ويعمل على إنقاص الوزن تدريجيا، كما أنه يمنع تقلصات البطن ومشكلاته.

أبرز فوائد الكزبرة الجافة

في هذا السياق، قدم خبراء التغذية أبرز فوائد الكزبرة الجافة وضرورة إضافتها للطعام تعرف عليها فيما يلي:

1- تعمل الكزبرة الجافة على تحسين كفاءة الجهاز الهضمي من خلال تنشيط عمليات الهضم والامتصاص ومحاربة آلام المعدة.

2- تلعب الكزبرة الجافة دورًا هامًا في حماية البشرة من الشيخوخة، فهي تعمل على إضفاء لمسة جمالية على البشرة، إذ تم تناولها بصورة مستمرة في الوجبات.

3- تحتوي الكزبرة الجافة على العديد من الفيتامينات على رأسها فيتامين “سي” الذي يساعد في علاج نزلات البرد والإصابة بالإنفلونزا والرشح.

4- من أكثر التوابل المفيدة، تساعد الكزبرة الجافة على حماية الجسم من الخلايا السرطانية والحد من انتشارها في مختلف أجزاء جسم الإنسان.

5- تساهم الكزبرة الجافة في تحسين وظائف الكبد وطرد السموم من الجسم.

6- يفضل تناول الكزبرة بسبب علاجها لمرض السكري، لأنها تعمل على الحفاظ على مستوى طبيعي من السكر في دم الإنسان.

7- تطارد الكزبرة الجافة الأمراض وتحد من انتشارها وتقي الجسم من الأمراض المختلفة كالتسمم الغذائي والكوليرا وغيرهما.

8- علاج حالات الإصابة بفقر الدم أو ما يعرف بالأنيميا بسبب غنى الكزبرة بعنصر الحديد بشكلٍ كبير.

9- تقوية النظر وعلاج العيون من مختلف الأمراض التي تصيبها مثل الالتهابات المختلفة والحكّة والاحمرار وغيرها.

10- تلعب الكزبرة الجافة دورًا في علاج الأمراض الجلدية مثل: الأكزيما، والالتهابات، والطفح الجلدي، والحكة.

11- تحتوي الكزبرة الجافة على العديد من الفيتامينات التي تساهم في التخلص من البثور وحبوب الشباب.

12- تعالج الكزبرة الجافة مشاكل فروة الرأس والقشرة وتساقط الشعر، وتلفه، وتقصفه، والتمتع بشعرٍ لامعٍ، وقوي وصحي وكثيف.

طريقة مشروب الكزبرة

تنقع الكزبرة الجافة ليلة كاملة في الماء، وتصفى من البذور والشوائب ويشرب منها كوب على الريق يوميًا للاستفادة من فوائدها الجمة.