مصادر غير متوقعة لفيتامين “سي”

معظم الأشخاص يعتبرون الحمضيات كالبرتقال والليمون مصدرا وحيدالفيتامين سي. وبالفعل فإن الليمون والبرتقال من المصادر الرائعة لهذا الفيتامين، إلا أن هناك بعض المصادر الأخرى التي هي مصدر غني لفيتامين سي ولا يدرك الكثير ذلك.

ويعتبر فيتامين سي من أهم العناصر الغذائية الأساسية التي تقوي جهاز المناعة وتمنع الإصابة بالعديد من الأمراض، وتتعدد فوائده لتشمل الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا والمحافظة على صحة الجلد والعظام والنسيج الضام، كما يساعد في التئام الجروح.

ويعمل فيتامين سي أيضا على امتصاص الحديد في الطعام، حتى يفيد الجسم بشكل أكبر. يتوفر فيتامين سي بشكل شائع في العديد من الأطعمة التي تتناولها يوميا.

وفيما يلي بعض المصادر غير المتوقعة لفيتامين سي والتي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي لتعزيز الصحة:

البطاطا

من المصادر غير المتوقعة بالفعل للحصول على فيتامين سي، إلا أن حبة بطاطا مخبوزة تمد الجسم بما يقرب من 50 % من الاحتياجات اليومية لفيتامين سي.

البروكلي

يمنح تناول كوب واحد من البروكلي أكثر من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، لذا يجب إضافته إلى النظام الغذائي.

الشمام

يمكن لمقدار كوب واحد من مكعبات الشمام أن تمنح الجسم 60 ميليغراما من فيتامين سي.

الفلفل

يعتبر الفلفل الحلو الملون والأخضر مصدرا هاما لفيتامين سي، حيث يحتوي الفلفل الأخضر الواحد على 100 ميليغرام من فيتامين سي، والفلفل الأحمر يحتوي على 150 ميليغراما والفلفل الأصفر 210 ميليغرامات.

براعم الفاصوليا

تحتوي براعم الفاصوليا على حوالي 79 % من الاحتياجات اليومية من فيتامين سي، لذا يجب إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي.