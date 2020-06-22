مصر تبدأ بانتاج دواء “أفيفافير” لعلاج كورونا

بدأت روسيا منتصف الشهر الجاري باستخدام دواء يعرف باسم أفيفافير لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد ، والذي حقق بعض النتائج الإيجابية .

أعلنت شركة “إيفا فارما”، إحدى شركات الأدوية العالمية العاملة في أكثر من 40 دولة حول العالم، التي تتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مركزاً رئيسياً لها، بدء عملها على تصنيع دواء جديد يعتمد على المادة الفعَّالة “فافيبيرافير”.

والدواء الجديد هو علاج مضاد للفيروسات أثبت مثيله فعالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد في روسيا بعد شفاء المرضى في عدة أيام، ويجري اختباره في اليابان وعدة دول حول العالم حالياً.

وقال الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، إن شركته بدأت منذ فترة الاختبارات المتعلقة بتصنيع هذا الدواء بمصانعها المصرية، وبدأت بالفعل إنتاجيتها منه، موضحاً أن هناك تنسيق بين “إيفا”، والجهات المسئولة في الدولة المصرية لإتاحة هذا الدواء لاستخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أرمانيوس، في تصريحات صحفية له مساء اليوم، أن “إيفا” تستهدف تغطية احتياجات السوق المحلية من هذا الدواء الهام بعدما أثبت مثيله فعاليته في روسيا، موضحاً أنه سيُطرح تحت اسم “أفيبيرافير Avipiravir”، وأن الشركة ستتولى توفيره لعدد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا وباقي قارات العالم، حيث ستعمل على إنتاج كميات كبيرة منه.

وعقب العضو المنتدب لـ”إيفا” فارما، على عمل شركته على إنتاج “أفيبيرافير”، بعد الاتفاق التاريخي الذي أبرمه مع شركة “غيلياد ساينسيز” العالمية لتصنيع دواء “ريمدسيفير – إيفا فارما”، المضاد للفيروسات المستخدم في علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسويقه في 127 دولة حول العالم، بأن “إيفا” كشركة عالمية تسعى لتوفير كل الخيارات العلاجية المتاحة لاستخدامها من قبل الأطباء المصريين، إسهاماً منها في نجاح جهود مواجهة الفيروس.

كما قال إن شركته حريصة على توفيره لباقي الدول للمساهمة في إنقاذ أرواح المرضى من هذا الفيروس اللعين.

وثمَّن أرمانيوس، دور هيئة الدواء المصرية في التعاون مع الشركات المصرية لسرعة تسجيل العلاجات الحديثة التي تخدم المريض المصري، والموافقة على بدء تداولها في الأسواق.

وأشار إلى أن “إيفا” ستعلن أخبارا سارة بشأن تصنيع المزيد من العلاجات التي تحتاجها السوق المحلية والعالمية في ظل الظروف الصحية التي يعيشها العالم خلال الفترة القليلة المقبلة.

و”إيفا فارما” شركة أدوية عالمية رائدة في مجال صناعة الدواء، وتتمتع بعدة شراكات مع بعض الشركات الصيدلانية العالمية الرائدة في جميع أنحاء العالم ولها حضور في 41 دولة.