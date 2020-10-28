مع إقبال الشتاء … إليكم قائمة الفيتامينات للحماية من الإنفلونزا والسارس

مع دخولنا في فصل الخريف يزداد الخوف أكثر فأكثر من التعرض للأمراض لا سيما في هذه الفترة من العالم، حيث يجتاح فيروس كورونا أغلب الدول، ويتوحش في بعضها، ما دفع الحكومات إلى اتخاذ اجراءات قاسية للحد من انتشاره، ولكن مع اقتراب الشتاء وما يحمله من انفلونوا في الأيام الطبيعية قبل كورونا إلى جانب عودة المدارس والتجمعات في مساحات ضيقة، سيشهد العالم موجة كبيرة من تفشي الفيروس.

ذكرت قناة “زفيزدا” التلفزيونية الروسية، أن الطبيبة المعالجة ليودميلا لابا عددت الفيتامينات التي يحتاجها الروس لمحاربة أمراض الجهاز التنفسي في فترة الخريف والشتاء.

وفقا لها، أولا وقبل كل شيء، من الضروري تعويض نقص فيتامين (د)، الذي يظهر في فصل الشتاء بسبب نقص ضوء الشمس. كما أوصت الطبيبة بالاهتمام بفيتامين “سي”، لأنه هو المسؤول، في رأيها، عن تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من السارس.

وشددت المعالجة على أنه من الأفضل الحصول على الفيتامينات والعناصر الغذائية من الطعام وليس الأدوية، حيث يمكن للشخص أن يؤذي نفسه إذا تناول الأدوية دون حسيب ولا رقيب.

وحذرت “يجب أن نراقب بعناية تناول الفيتامينات، لأن الإفراط في تناول الفيتامينات في الشتاء شائع جدا، خاصة التناول المفرط لفيتامينات المجموعة “ب”. زيادة فيتامين معين في الجسم يمكن أن يسبب التسمم”.

كما لاحظت لابا، يمكن أن يكون الإفراط في تناول الفيتامينات أكثر خطورة من نقصها. واختتمت قائلة إن كمية المواد اللازمة للجسم يجب أن تحسب بشكل فردي من قبل الطبيب المعالج.