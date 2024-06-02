مع بداية فصل الصيف.. طرق سهلة وبسيطة لعلاج الجفاف

تتزايد الموجات الحارة خلال هذه الفترة بالرغم من عدم بداية فصل الصيف حتى الآن، لذلك من المهم جدًا خلال أيام الطقس الحار الحفاظ على رطوبة جسمك للوقاية من الجفاف، بجانب عدم التعرض المفرط لأشعة الشمس حتى لا تكون عُرضة للإصابة بضربة الشمس، ويرصد تقرير موقع “تايمز أوف انديا” 8 طرق هتساعدك على الوقاية من الجفاف خلال الموجة الحارة.

شرب الماء

الطريقة الأبسط والأكثر فعالية لإعادة الترطيب هى شرب الماء، خاصة أن الجسم يمتص الماء العادى بسهولة ويساعد على تعويض السوائل المفقودة، ولتعزيز فعاليته، يمكنك أيضًا إضافة الملح والسكر إلى الماء العادى لموازنة أي خلل في توازن الإلكتروليت.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند غنى بشكل طبيعي بالإلكتروليتات، وخاصة البوتاسيوم، مما يجعله خيارًا ممتازًا في علاج الجفاف، كما أنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوى على السكريات الطبيعية لزيادة الطاقة بسرعة.

الماء المنقوع بالفواكه

أضف شرائح الفاكهة مثل الليمون أو البرتقال أو الخيار أو التوت إلى الماء للحصول على لمسة منعشة، فهو لا يضيف نكهة فحسب، بل يوفر أيضًا دفعة من الفيتامينات والمعادن.

شاي الأعشاب

يمكن يساعد شاى الأعشاب مثل النعناع أو البابونج أو شاي الزنجبيل في منحك شعورًا بالترطيب والهدوء، كما أن هذه المشروبات خالية من الكافيين، مما يجعلها خيارًا جيدًا لأولئك الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين.

مشروب الإلكتروليت في المنزل

اصنع مشروب الإلكتروليت الخاص بك فى المنزل باستخدام مكونات مثل الماء وعصير الحمضيات (الليمون أو برتقال) وقُم بتحليته باستخدام العسل، حيث يمنحك شعورًا بالترطيب كما يعمل على تجديد الإلكتروليت بدون إضافات صناعية.

عصير الصبار

عصير الصبار معروف بخصائصه المرطبة ويمكن أن يساعد فى تهدئة الجهاز الهضمي، ومن الأفضل اختيار عصير الصبار النقى بدون سكريات مضافة أو مكونات صناعية.

عصير البطيخ

يحتوى البطيخ بشكل طبيعي على نسبة عالية من الماء والإلكتروليتات مثل البوتاسيوم، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمعالجة الجفاف.

من المهم أن تشرب السوائل بانتظام طوال اليوم، خاصة عند التعرض للحرارة أو ممارسة النشاط البدنى، حيث تشمل أعراض الجفاف، الشعور بالعطش، والبول الداكن اللون، والتعب، والدوخة، وجفاف الفم.