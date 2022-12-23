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مع تزايد استخدامها.. إحذروا هذه الصبغة في الطعام!

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2022 11:16 صباحًا
صبغة طعام تسبب التهاب الأمعاء

صبغة طعام تسبب التهاب الأمعاء

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إكتشف علماء جامعة ماكماستر الكندية، أن استخدام الصبغة Allura Red (Е129)  قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الأمعاء- مرض كرون والتهاب القولون التقرحي.

إذ تشير مجلة Nature Communications، إلى أن التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية، التي تناولت Е129 مدة 12 أسبوعًا، أظهرت، أنّ تناول هذه الصبغة بصورة متقطعة لا يؤثر في خطر الإصابة بالتهاب القولون. ولكن تناولها في عمر مبكر يزيد من خطر الإصابة باضطرابات معوية.

هذا ويسبب التأثير المزمن لهذه الصبغة، الإصابة بالتهاب القولون الخفيف، المرتبط بارتفاع مستوى السيروتونين في القولون، واضطراب وظيفة الحاجز الظهاري.

وعلى الرغم من عدم تحديد ما إذا كان لهذه الصبغة تأثير مماثل في البشر، إلا أنّ النتائج تؤكد على أن Е129 تسبب اختلال التوازن الهرموني في الأمعاء، الذي يؤدي بالتالي إلى تغير ميكروبيوم الأمعاء.

تجدر الإشارة، إلى أن Allura Red-الصبغة (Е129)، تستخدم في صناعة الحلويات والمشروبات غير الكحولية ومنتجات الألبان. وقد ازداد استخدامها خلال العقود الماضية بصورة كبيرة.

 

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