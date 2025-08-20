مع قدوم موسم الانفلونزا…لقاح ذاتي منزلي للمرة الأولى

إذا كان البعض يتردد في الذهاب إلى الطبيب لإجراء لقاح الانفلونزا، بات الحل البديل متوافراً بوجود لقاح منزلي للانفلونزا. فمن الممكن لكثيرين ممن يرغبون في حماية أنفسهم من الانفلونزا في موسمها أن يلجأوا إلى هذا الحل العملي والفاعل في المنازل، بحسب ما نشر في Time.

ما هو لقاح الانفلونزا المنزلي؟

أصبح لقاح FluMist الذي أنتجته شركة أسترازينيكا والمعتمد من وكالة الغذاء والدواء الأميركية متوافراً في 34 ولاية أميركية. ويأتي اللقاح الجديد بشكل بخاخ للأنف وهو متاح للتوصيل المنزلي. يمكن للبالغين الذين هم دون سن الخمسين تلقيه بشكل ذاتي في منازلهم. كما يمكن للأطفال الذين تخطوا عمر السنتين تلقيه في المنزل بمساعدة أحد الوالدين.

وللتقدم بطلب للحصول على اللقاح، تتوافر منصة تتضمن استبياناً طبياً موجزاً يراجع طبيب قبل وصف اللقاح. وتغطي اللقاح معظم شركات التأمين .

وكان اللقاح قد طرح في الأسواق خلال ما لا يقل عن عقدين. وفي عام 2003 حصل على موافقة أولية من وكالة الغذاء والدواء الأميركية. بعدها في أيلول 2024، أعطت الوكالة الموافقة على استخدام البخاخ ذاتياً. على رغم ذلك، لم يكن جاهزاً للاستخدام في موسم الأنفلونزا الماضي.

يجد الخبراء في اللقاح الجديد وسيلة عملية يمكن أن تساعد على تعزيز مستويات التلقيح في موسم الانفلونزا. فكثيرون قد يفضلون تلقي اللقاح في منازلهم بطريقة سهلة وغير معقدة، علماً أن معدلات التلقيح في مواجهة فيروس الانفلونزا تعتبر منخفضة في الولايات المتحدة الأميركية كما في دول عديدة في العالم. وهذا التراجع في مستويات التلقيح سجّل بشكل خاص بعد جائحة كورونا، إذ أدت إلى زيادة الهواجس المتعلقة باللقاحات عموماً. وبتوافر هذا اللقاح الذي يعتبر الوحيد الذي يسمح بالاستخدام الذاتي ومن دون حقن.