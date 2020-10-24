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مفعول سحري للقرفة … وهذا ما تفعله في الدم

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 6:11 مساءً
تتمتع القرفة بالعديد من الفوائد الصحية

تتمتع القرفة بالعديد من الفوائد الصحية

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تعتبر القرفة من التوابل الغنية بالفوائد، ويتم استخدامها في تحضير الطعام والحلويات لا سيما في دول الشرق الأوسط، كما يشربها البعض مع المياه الساخنة، ومن أهم فوائد القرفة أنها تعمل على منع الالتهابات، كما أنها تشكل مصدرا ممتازا للألياف الغذائية، الحديد والكالسيوم.

وفي بحث في تأثير الروائح على وظيفة الدماغ، الذي قارن رائحة القرفة والنعناع والياسمين، وجد أن مضغ علكة القرفة، وشم العطر “الحلو-الحار” للقرفة فقط يعمل على:

تعزيز قدرات الانتباه والتركيز.
زيادة العمل والاستجابة للقدرات البصرية – الحركية لدى المفحوصي

قالت أخصائية التغذية في جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية إلميرا إبراهيموفا، إن القرفة تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان وتقوية جهاز المناعة وتخفض نسبة السكر في الدم.

وقالت إبراهيموفا: “القرفة غنية بمضادات الأكسدة لاحتوائها على مادة البوليفينول. إنها تحمي جسم الإنسان من الأكسدة، مما يعني أنها وسيلة جيدة للوقاية من السرطان”. وأوضحت الخبيرة أن القرفة لها أيضًا خصائص مضادة للالتهابات وتعزز المناعة بسبب مركبات الفلافونويد، بحسب ما ذكر موقع “rosbalt” الروسي.

من فوائد القرفة أنها تمنع إطلاق الحامض الذي يثير الالتهابات من غشاء الخلية. هذه الخاصية تجعل من القرفة غذاء فاعلا في التقليل من أعراض الالتهابات.

كما أكدت أن شرب القرفة يوميًا بشكل روتيني يمكن أن يفيد صحة القلب بشكل كبير، حيث ثبت أن القرفة تقلل عدد من عوامل الخطر التي قد تسبب الإصابة بأمراض القلب فهي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وقد تزيد أيضًا من مستويات الكوليسترول المفيد، مما يساعد على منع تراكم الكولسترول الفائض في الشرايين.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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