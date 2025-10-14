مكملات غذائية وأدوية لا يجب تناولها مع الحليب.. تعرف عليها!

يعتبر الحليب مشروبًا غنيًا بالعناصر الغذائية، يعرف عنه تهدئة المعدة والهضم، خاصةً عند تناوله مع الوجبات أو المكملات الغذائية، ومع ذلك، فرغم احتوائه على الكالسيوم والبروتين والدهون، إلا أن الحليب قد يعيق امتصاص بعض المكملات الغذائية ويقلل فاعليتها.

وتحذر دراسات وخبراء، حسب تقرير موقع onlymyhealth، من أن هذه العادة البسيطة قد تقلل من فاعلية هذه المكملات.

المكملات الغذائية التى لا يجب تناولها مع الحليب أبدًا

1. مكملات الحديد

يعيق الحليب امتصاص الحديد، حيث يتحد الكالسيوم الموجود في الحليب مع الحديد، مما يجعل من الصعب على الجسم امتصاصه، كما أن بروتينات الكازين ومصل اللبن الموجودة في الحليب تجعل من الصعب امتصاص الحديد، لذا فإن تناول الحديد مع الحليب يمكن أن يقلل من امتصاصه بنسبة 50% تقريبًا، وفقًا للدراسات.

الطريقة الأكثر صحية هى تناول مكملات الحديد مع الماء أو العصير الغنى بفيتامين سى (مثل البرتقال) على معدة فارغة.

2. دواء الغدة الدرقية

يتأثر امتصاص أدوية الغدة الدرقية بشكل خطير بالحليب، إذ يتداخل الكالسيوم واليود الموجودان فيه مع امتصاصها، حيث تنخفض فاعليته، وتصبح مستويات الهرمونات غير مستقرة، أفضل طريقة لتناول دواء الغدة الدرقية هى مع الماء فقط، قبل 30 إلى 60 دقيقة على الأقل من تناول منتجات الألبان أو الإفطار.

3. المضادات الحيوية

تجنب تتناول أدوية المضادات الحيوية، مثل التتراسيكلين والسيبروفلوكساسين، مع الحليب إذا وُصفت لك، حيث يرتبط كالسيوم الحليب بهذه الأدوية مكونًا مركبات لا يستطيع الجسم امتصاصها، بدلا من ذلك حافظ على فاصل زمنى لا يقل عن ساعة بين تناول المضادات الحيوية ومنتجات الألبان.

4. مكملات الزنك

يتنافس كل من الزنك والكالسيوم على الامتصاص فى الأمعاء، تناول الزنك مع الحليب يقلل من كمية الزنك التي يمتصها الجسم، لذا إذا كنت تتناول الزنك لتحسين المناعة، أو صحة الجلد، أو نقص الزنك، فإن تناول منتجات الألبان سيجعل الزنك شبه عديم الفائدة، تناول مكملات الزنك مع وجبة لا تحتوى على منتجات الألبان.

5. مكملات المغنيسيوم

على الرغم من أن المغنيسيوم والكالسيوم معدنان أساسيان، إلا أن تناولهما معًا وخاصةً مع الحليب يقلل من امتصاص المغنيسيوم، من الضروري تناول المغنيسيوم للنوم، أو لاستعادة العضلات، أو لعلاج متلازمة ما قبل الحيض، تناول المغنيسيوم مع الماء قبل النوم، وتجنب منتجات الألبان”.

لماذا يسبب الكالسيوم المشكلة؟

أوضح التقرير سبب كون الكالسيوم هو السبب الرئيسي أنه يلتصق بالمعادن والأدوية الموجودة في المكملات الغذائية، مما يجعلها غير قابلة للذوبان في الجسم، وبالتالي لا يستطيع الجسم امتصاصها، بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن بروتينات الحليب والدهون تطيل عملية الهضم، مما يعيق امتصاص العناصر الغذائية بشكل أكبر.

لضمان امتصاص المكملات الغذائية بشكل فعال، إليك بعض النصائح المعتمدة من قبل الخبراء..

لا تتناول الحليب / منتجات الألبان لمدة ساعة إلى ساعتين على الأقل قبل وبعد تناول المكملات الغذائية الحساسة.

استبدل الحليب بالماء أو المشروبات الغنية بفيتامين سي.

إذا كنت تتناول مكملات الحديد، أو الزنك، أو المغنيسيوم، فتأكد من المحتوى.

على معدة فارغة، تناول مكملات الغدة الدرقية والحديد.