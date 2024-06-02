منتجات تحميك من النقرس وأخرى تزيد من مخاطره.. تعرف عليها

توصل علماء من كلية هارفارد للصحة العامة إلى نتائج مثيرة حول علاقة النظام الغذائي بمرض النقرس، حيث أظهروا أن بعض المنتجات الغذائية قد تخفض خطر تطور المرض، بينما قد تزيد أخرى من احتمالات الإصابة به. واستندت هذه الاستنتاجات إلى دراسة شملت نحو 123 ألف شخص، تم تتبعهم على مدار فترة زمنية معينة لمعرفة تأثير نمط حياتهم الغذائي على صحتهم.

وتشير مجلة Journal of American Medical Assocoation، إلى أن حوالي 123 ألف شخص شارك في هذه الدراسة من نساء متوسط أعمارهن 50.9 ورجال متوسط أعمارهم 54 عاما. وتضمنت المرحلة الأولى من الدراسة جمع معلومات عن الحالة الصحية لكل مشترك، كما طلب الباحثون منهم كشف تفاصيل نظامهم الغذائي، وبعد ذلك بدأت مرحلة متابعة تطور حالتهم.

واكتشف الباحثون خلال مرحلة المتابعة إصابة 2700 منهم بمرض النقرس (التهاب المفاصل النقرسي). ووفقا لحساباتهم كل حصة إضافية من الحبوب الكاملة تخفض خطر تطور هذا المرض بنسبة 7 بالمئة والشاي والقهوة بنسبة 5 بالمئة ومنتجات الألبان بنسبة 15 بالمئة. أما عصائر الفواكه والمشروبات المحلاة فتزيد من خطر تطور المرض بنسبة 6 بالمئة والزيوت النباتية بنسبة 16 بالمئة، كما أن الدهون الحيوانية والأسماك تزيد كثيرا من خطر تطور المرض.

واتضح للباحثين، أن إضافة منتجات الألبان إلى النظام الغذائي يخفض مستوى حمض اليوريك في مصل الدم.

يذكر أن سبب الألم والتهاب المفاصل النقرسي هو أن بلورات حمض اليوريك تشكل الرواسب حول المفاصل وفي بنيتها.