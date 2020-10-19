منظمة أممية تعتزم تخزين 520 مليون حقنة للقاح كورونا

تسعى العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية للحصول على لقاح ضد كورونا ، وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ، أنها تعتزم تخزين 520 مليون حقنة خلال هذا العام لاستخدامها في إعطاء لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة، الإثنين: “هذا يهدف لضمان توفير الحقن اللازمة في البلدان قبل وصول اللقاحات”، مضيفة أنها تتعاون مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية في توفير المتطلبات اللازمة لـ”إيصال سريع وآمن وفعال للقاح محتمل”.

وقالت مديرة اليونيسف، هنريتا فور: “التطعيم ضد كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم سيكون أحد أعظم الجهود في تاريخ البشرية”، موضحة أنه سيتعين التصرف على نحو سريع مثلما تم تصنيع اللقاحات.

وفقا للبيانات، تخطط “يونيسف”، بافتراض توفر ما يكفي من لقاح مضاد للفيروس، لشراء أكثر من مليار حقنة خلال عام 2021- إلى جانب الـ620 مليون حقنة التي توفرها المنظمة لمكافحة أمراض أخرى مثل الحصبة أو التيفود.

ويُجرى حاليا اختبار العديد من اللقاحات المرشحة ضد فيروس كورونا المستجد على أفراد في جميع أنحاء العالم، ووصل بعضها إلى مرحلة حاسمة للحصول على تصريح بتداولها في الأسواق. ويُجرى فحص الآلاف من الأشخاص لمعرفة ما إذا كانت اللقاحات المرشحة تحمي بالفعل من العدوى.