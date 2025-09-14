الأحد 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منظمة الصحة العالمية تبدأ حملة تطعيم ضد إيبولا في الكونغو الديمقراطية

منذ 10 دقائق
ممرض يملأ حقنة بلقاح الإيبولا قبل حقنه لمريض في غوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية. رويترز - أرشيفية

ممرض يملأ حقنة بلقاح الإيبولا قبل حقنه لمريض في غوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية. رويترز - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد أنها بدأت حملة تطعيم ضد فيروس إيبولا في إقليم كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد الإعلان عن تفشي المرض.

قالت المنظمة إن الحملة تشمل العاملين في مجال الصحة في الخطوط الأمامية والمخالطين للمصابين بالفيروس.

وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن من الممكن احتواء أحدث تفشٍّ لفيروس إيبولا في الكونغو، شريطة اتخاذ الخطوات الصحيحة خلال الأسبوعين المقبلين.

وأعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل أيام، عن أول تفشٍّ لفيروس إيبولا في البلاد منذ ثلاث سنوات. وهذا هو التفشي السادس عشر في البلد الأفريقي إجمالاً والأول في إقليم كاساي منذ عام 2008.

وذكرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة أن هناك 32 حالة مشتبهاً بها و20 حالة مؤكدة و16 حالة وفاة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر باتريك أوتيم مدير برامج المنظمة للاستجابة للطوارئ في أفريقيا خلال إفادة صحافية في جنيف، أن «الأمر ممكن، لكنه سيكون صعباً»، ودعا إلى زيادة الدعم للحكومة والشركاء الآخرين.

وقالت منظمة «الصحة العالمية»، الأسبوع الماضي، إن الكونغو لديها مخزون من العلاجات بالإضافة إلى ألفي جرعة من لقاح إرفيبو وإنه سيجري نقلها إلى كاساي لتطعيم العاملين في مجال الصحة والمخالطين للمرضى.

وذكر أوتيم أن 400 جرعة من لقاحات إيبولا وصلت إلى مركز تفشي المرض في بولابي بإقليم كاساي، وأن حملة التطعيم قد تبدأ غداً السبت.

وقال إن منظمة الصحة العالمية تخطط لطلب 40 ألف إلى 50 ألف جرعة إضافية من لقاح إيبولا للكونغو.

وقال عدد من العاملين في مجال الإغاثة لوكالة «رويترز» إن الكونغو قد تواجه صعوبة في مواجهة المرض بشكل فعال نظراً لأحدث التخفيضات في المساعدات الخارجية وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من الصحة

ممارسة الرياضة في الصباح أمرا صحيا
فوائد لا تعرفوها عن الجري المتقطع.. اليكم ابرزها
الإنفلونزا- تعبيرية
مزيج دوائي يحمي الفئران من الإنفلونزا بشكل كبير
لقاح
واشنطن بوست: مسؤولو صحة أميركيون يعتزمون الربط بين وفاة أطفال ولقاحات كوفيد-19

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
خريفٌ ساخن.. ولبنان لن يكون بمأمن!
النائب جميل السيد
تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يصوتون على قضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 12 سبتمبر 2025. رويترز
الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين