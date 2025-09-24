منظمة الصحة العالمية: لا علاقة بين التوحد وتناول الباراسيتامول أثناء الحمل

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إنه لا يوجد حاليا أي دليل علمي قاطع يؤكد وجود صلة محتملة بين الإصابة بمرض التوحد وتناول عقار الباراسيتامول أثناء الحمل.

وأضافت المنظمة في بيان لها أنه لم يتم إثبات أي ارتباط وثيق بين التوحد وتناول عقار الباراسيتامول حتى الآن.

وربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بين الإصابة بمرض التوحد وتناول الأطفال للقاحات بالإضافة إلى تناول النساء الحوامل لعقار تايلينول، وهو دواء مسكن شهير، مما أعاد إلى واجهة السياسة الصحية الأمريكية مزاعم لا تستند إلى أدلة علمية.