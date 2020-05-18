منها الآيس كريم والفراولة.. أطعمة تضعف الجهاز المناعي “احذرها”

في الوقت الذي يحارب فيه العالم فيروس ”كورونا”، كان علينا الاهتمام بالنظام المناعي وسط عدم وجود خط دقيق للعلاج أو التطعيم.

ومع وجود العديد من الأطعمة التي تقوي المناعة، هناك أيضًا بعض منها نأكله بين الحين والآخر دون إدراك لتأثيره السلبي في مناعتنا على المدى الطويل.

الحلوى

القليل من الحلوى لن يسبب أي ضرر، ولكن يمكن أن يؤثر في صحتنا على المدى الطويل، حيث إنها مليئة بالسكر وتسبب الالتهاب، ويؤثر ذلك في صحتنا عن طريق إضعاف خلايا الدم البيضاء.

وبالتالي فإن تناول كثير من الحلوى على المدى الطويل يمكن أن يؤثر في جهازك المناعي ويؤدي أيضًا إلى أمراض مثل السكري والكوليسترول.

الفراولة

لا يعلم البعض أن الكثير من الفراولة يمكن أن يقلل مناعتك، حيث تطلق الفراولة مكونًا يسمى الهيستامين، وتؤدي زيادة الهيستامين إلى الشعور بعدم الراحة في أنفك ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل الجيوب الأنفية.

القهوة

تعد القهوة بداية مميزة في يومنا من أجل الاسترخاء، ولكن لأنها تحتوي على مادة الكافيين، فكثرة استهلاكها يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ واضطراب المعدة، كما أن الكثير منها يجعلك تشعر بالجفاف، حيث إن الكافيين مدر للبول، ويمكن أن يجعلك تشعر بالغثيان، وتعد هذه الأعراض من مسببات ضعف جهاز المناعة.

بطاطس الشيبسي

لا شك في أن رقائق البطاطس لذيذة، ولكن الكثير من الملح يمكن أن يضعف جهاز المناعة على المدى الطويل ويسبب اضطرابات مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

الآيس كريم

بغض النظر عنه طعمه الرائع، إلا أنه ينبغي التوقف عن الآيس الكريم المليء بالقشدة والحليب كامل الدسم، ما يجعله غنيًا بالدهون المشبعة.

فضلًا عن أن السكر المضاف في الآيس كريم يزيد من الالتهاب ومستوى السكر على الفور.