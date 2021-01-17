منها الإرهاق الشديد ... إليكم المؤشرات الـ5 لوصول عدوى كورونا إلى القلب

يصيب فيروس كورونا الجهاز التنفسي بشكل مباشر لكن قد يؤثر الفيروس أيضا على بعض الأجهزة في الجسم بما في ذلك القلب ما قد يزيد خطر الوفاة، وينتشر وباء كوفيد 19 حول العالم بأعداد كبيرة، وعلى الرغم من اكتشاف لقاحات مضادة للفيروس لا يزال يشكل هذا الوباء قلقا واسعا في الدول لا سيما بعد اكتشاف سلالات متحورة منه.

فيما يلي مجموعة من الأعراض التي تدل على أن فيروس كورونا وصل إلى القلب، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

الإرهاق الشديد

غالبًا ما يتم الإبلاغ عن أعراض التعب والإرهاق الحاد وألم الصدر بين أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بأضرار في القلب بعد التقاطهم عدوى كورونا. عندما يعمل قلبك وقتًا إضافيًا لتنظيم تدفق الدم، فقد يتعب ويجعلك تشعر بالإرهاق وتسارع ضربات قلب وعدم انتظامها. هذه واحدة من أولى العلامات التحذيرية لمشاكل القلب الناجمة عن كورونا. إذا كنت تعاني من التعب المزمن وتعاني من عدم انتظام ضربات القلب، فاستشر الطبيب للحصول على المشورة.

التهاب القلب

يعد التهاب عضلة القلب من المضاعفات القلبية الشائعة والمخيفة المرتبطة بـفيروس كورونا. يمكن أن يحدث التهاب عضلة القلب بسبب إصابة الفيروس للقلب مباشرة، أو بسبب عاصفة خلوية يمكن أن تجعل الجسم يهاجم الخلايا السليمة بطريقة خاطئة. يتسبب الالتهاب بإضعاف عضلات القلب، مما يؤدي إلى تضخم العضو وتعطيل تدفق الدم. يمكن أن يتسبب ذلك في انخفاض مستويات ضغط الدم بشكل غير متوقع والتسبب في تراكم السوائل أيضًا.

نقص الأكسجين

قد تكون إحدى المضاعفات الشائعة عندما يمنع الفيروس تدفق الدم المؤكسج في الجسم، علامة على مشكلة في القلب. يمكن أن يؤدي أي اضطراب في تدفق الدم إلى حدوث جلطات وزيادة الالتهاب، ويصبح من الصعب على القلب أداء وظيفته. ويعد عدم انتظام ضربات القلب، والشعور بالارتباك، ومواجهة مشاكل في الكلام، والتعرق الغزير كلها علامات على قصور القلب التي تحتاج إلى عناية فورية.

آلام الصدر

ألم الصدر، كعرض من الأعراض، هو شيء مرتبط بتدهور وظائف الرئة وضيق التنفس وكذلك تلف القلب. في حالة كورونا، يمكن أن يؤدي تكاثر الفيروس وانتشاره إلى حرمان الأعضاء الحيوية، مثل القلب من الدم المؤكسج الصحي، مما قد يؤدي إلى تلف عضلات القلب والتسبب في ألم الصدر أو الذبحة الصدرية.

يعتبر ألم الصدر أيضًا من أولى علامات النوبة القلبية. وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي ألم الصدر الشديد النابض وتقلب معدل ضربات القلب أيضًا إلى نوبات الإغماء.

تسرع القلب

يعتقد بعض الباحثين أن مرضى كورونا، قد يتعرضون لمتلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي، التي تضعف الجهاز العصبي، وتؤدي إلى اختلال في معدل ضربات القلب ومستويات ضغط الدم بشكل غير عادي. يمكن أن يتجلى تسرع القلب أيضًا في أعراض مثل الدوخة، وانخفاض الدورة الدموية، ويسبب خفقان القلب، وضعف المناعة، والتي تعتبر جميعها علامات مبكرة على مشاكل القلب.