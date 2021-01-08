منها البروكلي …الأطعمة الغنية بفيتامين C و E يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض الباركنسون

تبدأ أعراض مرض “باركنسون” برعشة قد لا تُلحظ في يد واحدة، ثم تتفاقم الحالة مع تقدم الوقت، لكن قد تتحسن الأعراض تتحسن بشكل ملحوظ باستخدام بالأدوية أو عبر عملية جراحية، أو حتى عبر تناول الطعام.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إترناشونال” جاء فيه …

كشفت دراسة جديدة أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C و E مثل البروكلي والبذور والفلفل الأحمر يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض باركنسون بمقدار الثلث.

راقب باحثون من جامعة ميلانو-بيكوكا 41,000 من البالغين في السويد لمدة 18 عاماً ، وسجلوا مستويات تناول الفيتامينات ومؤشر كتلة الجسم والنشاط.

لم يكن أي من المشاركين مصاباً بمرض باركنسون في بداية الدراسة ، ولكن بحلول النهاية ، تم تشخيص 465 شخصاً بالمرض.

وفقاً للباحثين ، كان أولئك الذين تناولوا الفيتامينات أقل عرضة بنسبة 32 في المائة للمرض.

مع مرض باركنسون ، لا ينتج الدماغ ما يكفي من الدوبامين-الهرمون الذي يتحكم في الحركات-مما يؤدي إلى مشاكل في الكلام والمشي والتوازن.

ويعتقد أن مضادات الأكسدة ، مثل الفيتامينات C و E ، قد تساعد في مواجهة الجزيئات غير المستقرة والإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الدوبامين.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور إيسي هانتيكاينن: “وجدت دراستنا الكبيرة أن فيتامين C وفيتامين E مرتبطان بخطر أقل بنسبة 32 في المائة للإصابة بمرض باركنسون”.

يمكن العثور على فيتامين C في مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات بما في ذلك القرنبيط والفلفل والبطاطا الحلوة والبرتقال والفراولة.

يحتوي البروكلي أيضاً على فيتامين E – جنباً إلى جنب مع زيت الزيتون والمكسرات والبذور والسبانخ والحبوب-وفي حال تناولهم معاً لديهم تأثير أكبر على الحد من مرض باركنسون.

يعتبرالباركنسون اضطراباً مدمراً وهو مشكلة متنامية في العالم.

ومن بين المصابين المشهورين بالمرض السير بيلي كونولي والمغني نيل دايموند والممثل مايكل جي فوكس.

وقال الدكتور هانتيكاينن أنّ تحسين النظام الغذائي هو أفضل طريقة معروفة لتحسين الصحة العامة لكن الأبحاث حول كيفية تأثير ذلك بالضبط على خطر باركنسون كانت غير واضحة تماماً.

وتابع: “إن إمكانية القدرة على الحد من خطر الإصابة بمرض باركنسون ببساطة مع الأطعمة التي نتناولها هي أخبار مشجعة.”

في الدراسة ، أكمل المشاركون استبيانات حول التاريخ الطبي والطول والوزن وعوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي وكمية التمرين. وتم احتساب مؤشر كتلة الجسم الخاصة بهم أيضاً.

وطلب منهم الإبلاغ عن عدد المرات التي استهلكوا فيها الأطعمة والمشروبات المختلفة ، بما في ذلك أحجام الوجبات الغذائية. فيما لم يتم النظر في المكملات الغذائية.

بالنسبة لاستهلاك الفيتامينات ، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات متساوية اعتماداً على تناولها.

خلال المشروع ، تم تشخيص 465 شخصاً بمرض باركنسون – مع أولئك الذين هم في أعلى نسبة (32 في المائة )أقل عرضة للمرض من أولئك في الأدنى.

وأتت النتيجة هذه بعد ضبط عوامل مثل العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم والنشاط البدني.

وقال الدكتور هانيكاينن إنّ هذا يؤكد على أهمية زيادة كميات الأطعمة الصحية التي نستهلكها لحماية صحتنا.

لكنه أشار أيضاً إلى أن الإفراط في تناول بعض الفيتامينات قد يكون ضاراً. على سبيل المثال ، تم ربط استهلاك الكثير من مكملات فيتامين E الغذائية ببعض أنواع السرطان أو السكتة الدماغية.

وأضاف الدكتور هانيكاينن: “هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتحقيق في الكميات الدقيقة من الفيتامينات C و E التي قد تكون أكثر فائدة للحد من خطر الإصابة بمرض باركنسون”.