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منها التفاح والمانجو..أطعمة تساعدك للتخلص من مشكلة الكرش

منذ 4 دقائق
الكرش مشكلة مزعجة للكثيرين

الكرش مشكلة مزعجة للكثيرين

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يعد الكرش، واسمه العلمي دهون البطن، مشكلة صحية مزعجة للكثيرين سواء الرجال أو النساء.

ولمواجهة هذه المشكلة من خلال اتباع نظام غذائي معين نصح موقع “Eat this”، بتناول مجموعة من الأطعمة للتخلص من هذه الدهون هي كالتالي:

التفاح:

ينصح بتناوله وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات الصحية، بجانب الألياف الغذائية المفيدة للهضم والتخلص من الوزن، وذلك لأن هذه العناصر تسيطر على هرمون الجوع وتشعر الأشخاص بالشبع.

الفاصوليا السوداء:

وهي أحد البقوليات الغنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة للصحة خاصة خلال اتباع دايت، ويقول خبراء في التغذية إن تناول نصف كوب من الفاصوليا يوفر للجسم 20 جراما من الكربوهيدرات، و8.3 جرامات من الألياف الغذائية، التي تزيد من الشعور بالشبع.

الأرز البني:

بالإضافة إلى أنه يعطي شعورا بالشبع، فهو يضع أمامك 45 جراما من الكربوهيدرات الصحية والألياف الغذائية.

حليب الشكولاتة:

وهو من المشروبات التي تمد الجسم بمستويات عالية من الطاقة، ومن الأفضل عدم إضافة العناصر غير الصحية له مثل السكريات.

المانجو:

وتحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات الصحية والألياف الغذائية، بجانب نسب متوازنة من السكريات والفيتامينات والمعادن، لكن ينصح بعدم الإكثار من تناولها.

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