منها التمر والكينوا... أطعمة عالية السعرات لكنها صحية

هناك العديد من الأطعمة تعزز الصحة وتمكن من فقدان الوزن والحفاظ عليه رغم احتوائها على سعرات عالية، وهو ما نوضحه فيما يلي:

الكينوا

تحتوي الكينوا على مستويات عالية من السعرات، ولكنها مع ذلك لا تعتبر مضرة، حيث تتميز بثرائها بالبروتين والألياف والحديد والنحاس وفيتامين B6 و B1 المعروف أيضًا باسم الثيامين.

بذور الشيا

رغم أن ملعقة كبيرة منها تحتوي على 70 سعرا حراريا، إلا أن بذور الشيا تعد واحدة من أفضل الأطعمة الصحية بفضل ثرائها بأوميغا 3 والبروتين.

زبدة الفول السوداني

بجانب مذاقها اللذيذ، تحتوي زبدة الفول السوداني على مستويات غنية من البروتين والألياف بالإضافة إلى الدهون الصحية والمركبات النباتية، كما يذكر أن ملعقة منها تحتوي على 100 سعر حراري.

الزبادي

أحد أكثر الأطعمة شيوعًا، ونادرًا ما يعرف عن الزبادي احتوائها على ما يصل إلى 150 سعرا حراريا لـ 3/4 كوب منها، ولكنها غنية بالبروتينات وذات نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، كما أنها مفيدة لصحة المعدة وتعزز من بكتيريا الأمعاء الجيدة.

البلح

تحتوي الثمرة الواحدة على 23 سعرا حراريا، ويعتبر البلح محلى طبيعيا يساعد في قمع اشتهاء السكريات، كما أن للبلح مزايا صحية عديدة بما في ذلك معالجة مشاكل الهضم ويحمي من السرطانات ويساعد في علاج أمراض القلب أيضًا بفضل ثرائه بالبوتاسيوم.

المكسرات

تعتمد هذه الوجبة على مزيج من المكسرات والبذور والفواكه المجففة والشوكولاتة أحيانًا، مما يجعلها تشكل مزيجًا صحيًا مميزًا ذا خصائص تساعد في محاربة التهاب الجسم وخفض الكولسترول الضار وضغط الدم، بجانب تعزيز صحة القلب وثرائها بمضادات الأكسدة.

ويحتوي 100 غرام منها على 462 من السعرات الحرارية.

زيت الزيتون

عكس ما يتوقعه الكثيرون، يحتوي زيت الزيتون على 120 من السعرات الحرارية، لكنه يعد مصدرًا صحيًا للدهون وخاصة غير المشبعة المفيدة لصحة القلب، فضلًا عن ثرائه بالفيتامينات وقدرته على علاج الالتهابات وتعزيز المناعة وغيرها، وذلك بحسب “ارم نيوز”.