منها الـمثلجات … إليكم الوجبات التي على النساء تجنبها

قد يبدو ثمنا كبيرا تدفعه النساء على وجه الخصوص دون الرجال لعدم تأثيره الكبير عليهم كما على النساء، إذ تعود الوجبات الخفيفة التي تتناولها النساء والرجال على حد سواء بالسوء على النساء بشكل أكبر وذلك بسبب إثبات إحدى الدراسات بأن النساء يستهلكن هذه الوجبات أكثر بـ 15 % من الرجال.

وفد لا تدرك الكثير من النساء بأن بعض الوجبات الخفيفة قد تتسبب بأضرار صحية عديدة لهن، وأبرز هذه الوجبات هي:

الآيس كريم

يمكن أن يسد الكوليسترول، الشرايين باللويحات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك يجب ألا يستهلك الشخص البالغ السليم أكثر من 300 ملليجرام من الكوليسترول يوميًا. يحتوي كوب من الآيس كريم على أكثر من ثلث كمية الكوليسترول التي يُنصح بتناولها في اليوم، وكذلك الكثير من الحلويات الكريمية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الآيس كريم يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وهو أمر يضر بصحة القلب، إضافة إلى زيادة السعرات الحرارية، التي يمكن أن تسهم في زيادة الوزن وضعف صحة القلب.

المشروبات السكرية

ربطت الدراسات الاستهلاك المنتظم للمشروبات السكرية بأمراض القلب التي تعتبر السبب الرئيسي لوفاة النساء في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، وجدت إحدى الدراسات التي تابعت 80 ألف امرأة على مدار 22 عامًا أن النساء اللواتي تناولن علبة مشروبات سكرية في اليوم الواحد كان لديهن خطر الإصابة بالنقرس بنسبة 75٪ مقارنة بالنساء اللواتي لا يتناولن هذه الأنواع من المشروبات.

ولا يقتصر الأمر على تعريض نفسك لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ولكن شرب المشروبات السكرية غالبًا ما يرتبط بالسمنة أيضًا. ويصعب كثيرًا التخلص من الوزن الزائد غير المرغوب به مع التقدم في السن.

ألواح إنقاص الوزن

تشير الأبحاث إلى أن تناول 20 إلى 30 غرامًا من البروتين في كل وجبة يعد أمرًا مثاليًا، خاصة مع تقدمنا في العمر، إلا أن الإفراط في تناول هذه البروتينات، قد يكون سيئاً للصحة ولا يفيد في إنقاص الوزن.

اللحوم المصنعة

يفضل الابتعاد عن اللحوم المقددة والهوت دوغ واللحوم الباردة، لأنها تحتوي على النترات المسببة للسرطان، وتقوم بزيادة نسبة الصوديوم المسبب لارتفاع ضغط الدم. وجدت دراسة نشرت في مجلة “سيتوكاين نيت ورك” أن نترات الصوديوم تزيد من الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يتلف الكولاجين والإيلاستين في البشرة.

البطاطس المقلية

وجدت دراسة نشرت في المجلة الكندية لممارسات وأبحاث النظام الغذائي، أن تسخين الزيت إلى درجة التدخين أثناء القلي السريع قد يقلل من كمية الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة. وهذه هي الدهون الصحية للقلب التي تغذي بشرتك ومفاصلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الأطعمة المقلية إلى زيادة الوزن.