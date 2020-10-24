منها اليانسون والنعناع..وصفات طبيعية لعلاج انتفاخ القولون

يعد انتفاخ القولون ، أزمة صحية يعاني منها الكثيرين والذي يعتبر حالة مرضية يحدث فيها امتلاء الجهاز الهضمي بكميات كبيرة من الغازات، وعادة ما يحدث انتفاخ القولون بسبب إتباع بعض العادات الصحية الخاطئة.

يبحث الكثيرون عن أفضل علاج للقولون والانتفاخ، وفي هذا الموضوع ستجدون أفضل وصفات لعلاج آلام القولون والانتفاخ بالمشروبات والأعشاب.

يبحث الكثيرون عن أفضل علاج للقولون والانتفاخ، خاصة لما يسببه القولون من آلام شديدة في المعدة، وتسبب الانتفاخات والغازات في وقوع الشخص بالكثير من المواقف المحرجة، لنتعرف فيما يلي على أفضل علاج للقولون والانتفاخ من خلال الأعشاب والمشروبات الطبيعية، ويمكنكم أيضاً الاطلاع على أسباب وأعراض التهاب القولون العصبي.

أفضل علاج للقولون والانتفاخ

1. اليانسون

يساعد اليانسون على التخلص من الغازات بصورة كبيرة، كما أن اليانسون من أهم مشروبات الأعشاب الساخنة التي تمنح المعدة شعوراً بالراحة، فقط كل ما عليك هو تناول اليانسون مغلياً لتحقيق أفضل النتائج.

2. بذور الشمر

يعتبر الشمر من أهم المواد الغذائية التي تندرج تحت قائمة أفضل علاج للقولون والانتفاخ، كما تعمل أيضاً على القضاء على الغازات، وهي مفيدة كذلك في إدرار البول، وبالتالي الشعور بالمزيد من الراحة.

وبذور الشمر من أهم الأعشاب المفيدة في تحسين أداء الجهاز الهضمي، ويمكن مضغ بعض بذور الشمر على الريق يومياً، أو تناول مغلي بذور الشمر للتخلص من آلام القولون وأعراض الانتفاخ.

3. النعناع

يساعد النعناع على العلاج السريع من الانتفاخ والتخلص من آلام القولون المصاحبة للمرض، حيث يحتوي النعناع على زيت المنثول المفيد في طرد الغازات، ويعمل كذلك على زيادة راحة واسترخاء الجسم.

كما أن النعناع له دور كبير في التخفيف والحد من تشنجات المعدة وتشنجات المرارة، ويمكن مضغ أوراق النعناع أو تناول مغلي النعناع المحلى بعسل النحل لعلاج القولون والانتفاخ.

4. الزنجبيل لعلاج آلام البطن والقولون

الزنجبيل من أهم الأعشاب الطبيعية المفيدة في علاج آلام البطن، وهو يعمل على علاج الانتفاخ، بسبب احتواء الزنجبيل على المواد اللاذعة مثل الجنجرول المفيدة في علاج التهاب المعدة.

كما أن الزنجبيل له القدرة على تطهير الأمعاء، حيث يمكنك إضافة القليل من الزنجبيل المبشور إلى كوب من الماء المغلي، ثم تغطيته لمدة 5 دقائق، وتناوله مع تحليته بعسل النحل وإضافة القليل من عصير الليمون إليه.

5. الحلبة

تعمل الحلبة على التخلص من الأعراض المصاحبة للقولون والانتفاخ، وتسهل عملية الإخراج، ويمكنك تناول مغلي الحلبة يومياً للقضاء على الانتفاخ ولعلاج القولون.

6. العسل الأسود

العسل الأسود يستخدم في علاج الانتفاخ والتخلص من مشاكل القولون، كما يعمل على الوقاية من الكثير من الأمراض الأخرى، ويمكن تناول ملعقة كبيرة من العسل الأسود يومياً على الريق للتخلص من مشكلات القولون والأمراض المختلفة.

7. بذور الكتان

بذور الكتان تعتبر من أفضل علاجات القولون والانتفاخ المصاحب له، فهي تعمل على التخفيف من الغازات، ولها قدرة على تهدئة الأمعاء، ويمكنك إضافة بذور الكتان إلى أطباق السلطة والأطعمة المختلفة الأخرى.