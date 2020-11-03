منها زيادة الوزن … هذا ما سيحدث للجسم عند توقف تناول الملح

يتكون الملح من حوالي 40% من الصوديوم و60% من الكلوريد، ويستخدم عادة لإضافة نكهة إلى الأطعمة أو لحفظها وزيادة فترة صلاحيتها.

ويمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الملح على المدى القصير إلى احتباس الماء في الجسم، وزيادة مؤقتة في ضغط الدم والشعور بالعطش الشديد، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى الإصابة بفرط صوديوم الدم، التي ربما تؤدي إلى الوفاة ما لم يتم علاجها.

أما الإكثار من تناوله على المدى الطويل فيؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة وأمراض القلب والوفاة المبكرة، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأبحاث العلمية لتأكيد ذلك.

رصد موقع ”برايت سايد“ العديد من الآثار الجانبية التي تحدث عندما يتوقف الشخص عن إضافة الملح للأطعمة، ومنها:

زيادة الوزن

يعتبر الملح مهما للغاية لتوازن هرمونات الجسم، والتوقف عن تناول الملح يجعل كمية اليود قليلة بالجسم، لذلك يبدأ الجسم في كسب المزيد من الوزن وينتج عن ذلك أيضا انتفاخ الوجه وجفاف الجلد والإرهاق ووهن العضلات.

المشكلات القلبية

على الرغم من أن الأنظمة الغذائية التي تعتمد على كمية صوديوم منخفضة لها العديد من الفوائد بالنسبة لمرضى القلب، ولكن هذا الأمر خطير للغاية بالنسبة للأصحاء، حيث يضر بصحة قلوبهم؛ لذلك من المفضل أن يتناولوا كمية معتدلة من الملح.

يؤثر على الأنسولين

أكدت عدة دراسات علمية أنه عندما لا نحصل على كمية كافية من الصوديوم، فإن ذلك يؤثر على استجابة أجسامنا للأنسولين، وذلك بدوره يؤدي لارتفاع نسبة السكر في الدم.

الجفاف

عندما لا تحصل أجسامنا على كمية مناسبة من الصوديوم يوميا؛ فإن ذلك يتسبب في ظهور أعراض الجفاف حول الفم والشعور المستمر بالعطش والدوار وعدم الذهاب للحمام بشكل منتظم.

الغثيان

يؤثر عدم تناول الملح على مستويات الكوليسترول في الدم، والذي لا تظهر أعراضه بشكل مبكر، ولكنه يؤثر على الجسم بالسلب، وأيضا على صحة القلب وكل ما سيشعر به الشخص هو الغثيان قبل اكتشاف المرض.