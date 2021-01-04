منها عصير البصل … علاجات منزلية فعالة لمحاربة تساقط الشعر

يعتبر تساقط الشعر من اكثر المشاكل التي يعاني منها النساء والرجال على حد سواء لكن يشكل الأمر إزعاجا كبيرا بالنسبة للنساء على وجه الخصوص، ولهذا السبب نقدم لكم مجموعة من العلاجات المنزلية الفعالة في محاربة تساقط الشعر.

ووفقًا لخبراء الشعر، من الطبيعي أن تفقد ما يصل إلى 100 شعرة في اليوم، لكن تساقط الشعر المبالغ فيه أمر يدعو للقلق.

ويعد السبب الوراثي هو السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر، لكن انحسار خط الشعر قد يكون أيضًا علامة على حالات صحية خطيرة مثل الثعلبة، والذئبة، ومشاكل الغدة الدرقية، لكن هل تعلم أنه يمكنك وقف هذا التساقط مع بعض التغييرات البسيطة في نظامك الغذائي وروتين العناية بالشعر وخيارات نمط الحياة.

فيما يلي 7 علاجات منزلية طبيعية لوقف تساقط الشعر بغزارة وتحفيز النمو:

جوز الهند

هذا المكون له فوائد عديدة لشعرك، فهو لا يعزز نمو الشعر فحسب، بل يعمل أيضًا على ترطيبه، يحتوي على الدهون والمعادن والبروتينات الأساسية التي تقلل من تكسر الشعر وهو غني أيضًا بالبوتاسيوم والحديد، يمكنك استخدام زيت جوز الهند أو الحليب لمنع تساقط الشعر.

زيت إكليل الجبل

يحتوي زيت إكليل الجبل على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على تحسين الدورة الدموية، لذا فهو خيار طبيعي لعلاج تساقط الشعر، لذلك، كل ما عليك فعله هو أخذ بضع قطرات من زيت إكليل الجبل في راحة يدك وفركها برفق على بقعة الصلع كل ليلة أو التفكير في استخدام شامبو طبيعي يحتوي على زيت إكليل الجبل.

عشبة أملا

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر، تعتبر أملا نعمة كبيرة كونها غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي يمكنها عكس تساقط الشعر إذا كان في مرحلته الأولية.

الصبار

إن النبات الذي يمكنك نموه بسهولة في المنزل ليس مفيدًا لبشرتك فحسب، بل يمكنه أيضًا تعزيز نمو شعرك، كونه مليئا بالإنزيم المحلل للبروتين إلى يزيد من كثافة الشعر، كما يقلل استخدام الصبار بشكل كبير من قشرة الرأس ويساعدك على التخلص من مشاكل فروة الرأس.

عصير البصل

يمكن لبضع قطرات من عصير البصل أن تحفز نمو شعرك ويمكن أن تساعدك أيضًا على إعادة نمو الشعر في مناطق الصلع، كل ما تحتاجه هو ملعقة كبيرة من عصير البصل الخام (حاول صنعه في المنزل وعدم استخدام المعلب)، الآن باستخدام أطراف أصابعك، وزعي عصير البصل على فروة رأسك ودلكيها. احتفظ بها لبعض الوقت ثم اغسليها بالماء الدافئ بشامبو خالٍ من الكبريتات.

الكركديه

يُطلق عليه أيضًا اسم حذاء الزهرة، وهو يغذي الشعر ويمنع الشيب المبكر ويعالج قشرة الرأس ويتحكم أيضًا في تساقط الشعر.

صفار البيض

يمكن لصفار البيض أن يصنع العجائب لشعرك، بما في ذلك تحفيز نمو الشعر، يحتوي البيض على العديد من المكونات التي يمكن أن تمنع أو تتحكم في تساقط الشعر، وهو مصدر غني بالكبريت ويحتوي على الفوسفور والسيلينيوم واليود والزنك والبروتين، كل هذه تعزز نمو الشعر.