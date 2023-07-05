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من أجل سلامة قلبك.. لا تنم قبل أن تقوم بهذا الأمر!

منذ 8 دقائق
مجسم توضيحي للقلب- تعبيرية

مجسم توضيحي للقلب- تعبيرية

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يبدو ان مخاطر عدم تنظيف الأسنان قبل الذهاب إلى النوم لن تتوقف على صحة الفم فقط، بل إن الضرر قد يطال صحة الإنسان بشكل عام، وخاصة القلب والأوعية الدموية.

وفي دراسة عملية، قام باحثون بدراسة حالات 1675 مريضا تتراوح أعمارهم بين 20 وما فوق والذين زاروا مستشفى جامعة أوساكا في اليابان بين أبريل 2013 ومارس 2016 للفحص أو الجراحة أو العلاج.

وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات بناءً على عادات نظافة الفم لديهم، كما تم تقييم العمر والجنس وتاريخ التدخين والأسنان والسجلات الطبية.

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين اعتادوا على تنظيف أسنانهم ليلا كانوا أقل عرضة لأمراض القلب.

وقال مؤلفو الدراسة، إن “النتائج تشير بوضوح إلى أن التنظيف بالفرشاة فقط في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم غير كافٍ وأن التنظيف ليلاً جيد للحفاظ على صحة جيدة”.

وأضافوا: “للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، من الضروري تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل الإفطار، ولكن الأهم هو تنظيف الأسنان بالليل قبل الذهاب إلى الفراش.”

ويعتقد الباحثون أن البكتيريا العالقة في الفم هي المسؤولة عن الالتهابات في جميع أنحاء الجسم والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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