من الإحساس “بالقشعريرة” إلى “الجفون المنتفخة”.. عوارض غريبة لكوفيد-19

تشمل العلامات الكلاسيكية للعدوى سعال جديد ومستمر ودرجة حرارة عالية وفقدان أو تغيير في حاسة الشم. لكن هل تعرف العلامات الأكثر غرابة لـ”كوفيد-19″ ؟

وفي تقرير نشره موقع “إكسبرس” فإن بعض الناشطين على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” أفادوا أن عدوى كوفيد-19 تؤدي إلى “شعور كهربائي” على الجلد.

وقد ربط الدكتور فيبول شاه ، المدير السريري في Telehealth Survivor Pack Health ، ما يسمى “الإحساس بالقشعريرة” بالحمى، حيث يقول:” إذا لم يعتاد الناس على الإصابة بالحمى ، فربما تشعر بشرتهم حقاً بإحساس كهربائي”.

يقول الدكتور دانيال غريفين ، رئيس الأمراض المعدية في ProHealth Care Associates ، إن الممارسين الطبيين ليسوا “متأكدين بعد من مدى انتشاره”.

يقترح الدكتور غريفين أنه يمكن أن يكون نتيجة “الأجسام المضادة التي تتداخل مع طريقة عمل الأعصاب”.

أعراض غريبة أخرى-طرحتها Mayo Clinic-هي الجفون المتورمة

يمكن للأشخاص الذين يعانون من عدوى شديدة أن يعانون من “الأوعية الدموية الحمراء المتضخمة ، وتورم الجفون ، والري المفرط وزيادة الإفرازات” في عيونهم.

وهذا يمكن أن يؤدي أيضاً إلى حساسية الضوء وتهيج لدى عدد قليل من الأفراد..

ربما تكون قد سمعت عن “أصابع COVID” ، والتي يمكن أن تؤثر على الشباب الذين ليس لديهم عدوى شديدة.

تشبه هذه “الآفات المؤلمة والحكة” الدمامل -وهي حالة جلدية التهابية-ويمكن أن تستمر لمدة 12 يوماً.

في الواقع ، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن هذه الدمامل ، ناجمة عن السلوك المستقر والفشل في ارتداء الأحذية الدافئة أثناء عمليات الإغلاق.

ما هي الدمامل؟

أكدت الخدمات الصحية الوطنية أن chilblains أو الدمامل هي “بقع صغيرة وحكة وحمراء” تحدث عادة بعد ساعات قليلة من التعرض للبرد.

وهي الأكثر شيوعاً على أصابع القدم أو الأصابع ، ويمكن أن تظهر أيضاً على وجوه الناس و الساقين.

يفرض الطقس البارد الأوعية الدموية الصغيرة في أطراف الجسم على الانقباض ؛ وهذا يمنع الدم من التحرك بسهولة.

فإذا كنت بارداً جداً ودخلت فجأة بيئة دافئة ، فإن الأوعية الدموية تتوسع بسرعة، وعندما يحدث هذا, يندفع الدم إلى الأطراف, مما يسبب الألم والاحمرار والتورم.

كما تم الإبلاغ عن مشاكل في الجهاز الهضمي من قبل Mayo Clinic ، مثل الإسهال، حيث حذرت الدكتورة ديانا جال الناس من الانتباه من التغيرات في البراز و القيام بزيارات أكثر تواتراً إلى المرحاض.”

وتقول: “مشاكل الهضم والتغيرات في عادات الأمعاء هي في بعض الأحيان العلامات الأولى على أنك مصاب بمرض ما”.

وربط قسم الطب النفسي في جامعة هارامايا ، في إثيوبيا ، كوفيد-19 بالذهان, حيث لاحظ الباحثون: “أنّ لفيروس لديه أيضاً القدرة على دخول وإصابة الدماغ.”

وبالتالي ، أرادوا استكشاف العلاقة بين كوفيد-19 والأعراض الذهانية، فوجدوا أنّ بعض المرضى المصابين بـ “فيروس كورونا الجديد” كانوا مصابون بـ “الهلوسة”.