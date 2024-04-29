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من الاصفرار إلى الغثيان.. 10 علامات تدل على مشاكل في الكبد

منذ ساعتين
الكبد

الكبد

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يساهم الكبد في أداء دور حيوي ومحوري في جسم الإنسان، حيث يؤدي أكثر من 500 وظيفة، بما في ذلك تصفية السموم من الدم وإنتاج البروتينات الضرورية لتخثر الدم والهضم، إضافةً إلى تنظيم مستويات السكر في الدم.

وبحسب الأطباء هناك علامات واضحة تدل على أن صحة الكبد ليست على ما يرام، أبرزها

1- الاصفرار

اصفرار الجلد أو العينين يُعدّ من الأعراض الرئيسة لمرض اليرقان، الذي يحدث بسبب انسداد الأقنية الصَّفراويَّة.

2- الإرهاق المتواصل

يمكن أن يكون علامة على مشاكل الكبد؛ إذ يؤثر على قدرتك في تنفيذ الأنشطة اليومية بشكل طبيعي.

3- ألم وانتفاخ في البطن

قد يشير الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن إلى وجود مشاكل في الكبد.

4- تغيرات البول والبراز

يمكن أن يُعطي لون البول والبراز إشارات حول صحة الكبد، وهنا يتحوَّل البول إلى اللون الدَّاكن ويُصبح البراز فاتحَا.

5- الحكة المستمرة

قد تشير إلى وجود مشكلة في الكبد، خاصةً عندما يرتفع مستوى الأملاح الصفراوية في الدم، والذي يسبب تهيجا في البشرة.

6- الغثيان والقيء المتكرر

قد يكونان علامة على اضطرابات في الجهاز الهضمي ناتجة عن عدم انتظام عمل الكبد.

7- سهولة الكدمات والنزيف

تحدث نتيجة انخفاض قدرة الكبد على إنتاج عوامل التخثر.

8- احتباس السوائل

يتسبب تلف الكبد في تورم الأطراف أو البطن بسبب عدم قدرة الكبد على تنظيم توازن السوائل في الجسم.

9- تغيرات غير مبررة في الوزن

يمكن أن يكون فقدان أو زيادة الوزن المفاجئة علامة على مشاكل في الكبد.

10- الارتباك العقلي وضعف الوظائف الإدراكية

من المحتمل أن تؤثر مشاكل الكبد على وظائف المخ؛ ما يسبب ظهور أعراض مثل الارتباك وصعوبة التركيز والذاكرة.

ويؤكد الأطباء أنه وفي حال ظهور أي من العلامات السابقة، يجب على المريض التوجه لاستشارة الطبيب لتقييم الحالة واتخاذ الخطوات العلاجية اللازمة.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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