الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
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من دون جراحة.. استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل في السعودية

منذ 6 ثواني
استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل

استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل

واس
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نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال في منطقة مكة المكرمة، في استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل يبلغ عمره 9 سنوات، وذلك بالمنظار من دون تدخل جراحي.

بحسب الوكالة، حضر الطفل إلى طوارئ المستشفى نتيجة ابتلاعه فرشاة أسنان أثناء تفريش أسنانه.

فيما أوضح التجمع الصحي في مكة المكرمة، أنه بعد عمل الفحوصات الأولية وإجراء عدد من التحاليل والإشاعات لمعرفة مكان الفرشاة داخل الجهاز الهضمي، تم تحديد العلاج المناسب للطفل، والتي أثبتت وجود فرشاة عالقة في المعدة ،وبعدها قرر الفريق الطبي المعالج إزالتها حتى لا تؤدي إلى انسداد معوي.

كذلك بيّن أن العملية تمت بواسطة المنظار من دون أية مضاعفات، بتعاون الفريق الطبي المكون من أطباء الطوارئ والتخدير والعمليات والأطقم الفنية التمريضية، وقد استغرقت العملية 20 دقيقة.

يذكر أنّ مستشفى الولادة والأطفال أجرى 101 حالة تنظير هضمية لعام 2022 تكللت جميعها بالنجاح.

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