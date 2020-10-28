مهن تهدد أصحابها بـ”الخرف”

رغم الدراسات الكثيرة التي أكدت أنأصحاب المهن اليدوية من الحرفيين بمنأى عن الاكتئاب والأمراض النفسة مقارنة بالعاملين في مجالات تتطلب جهودا ذهنية كالموظفين، إلا أن دراسة جديدة خلصت إلى نتائج صادمة مفادها أن أصحاب المهن الحرفية أكثر الفئات معرضة للخرف .

كشفت دراسة جديدة عن الوظائف التي تجعل أصحابها أكثر عرضة للإصابة بالخرف، خاصة من الحرفيين وعمال المصانع.

ووجد باحثون من الدنمارك أن عمال البناء وحفر الطرق وعمال المصانع أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 55% من القائمين على الأعمال المكتبية.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وجد الباحثون أيضًا أن العمل البدني يرهق الدماغ والقلب والعضلات والمفاصل لأنه إجهاد ضار.

وكانت الدراسات السابقة أشارت إلى أن ممارسة الرياضة تقلل خطر الإصابة بالخرف، ولكن نتائج الدراسة الجديدة تشير إلى أن نوع النشاط مهم في تأمين الفوائد.

ويمكن لنتائج الدراسة أن تؤدي إلى فحص الأفراد المعرضين للخطر في وقت مبكر، قبل أن تظهر أعراض الخطر، مما يزيد من فعالية العلاجات المحتملة.

وقالت مؤلفة الدراسة وخبيرة الصحة العامة كيرستن نابي نيلسن من جامعة كوبنهاغن ”قبل الدراسة افترضنا أن العمل البدني الشاق كان مرتبطًا بارتفاع خطر الإصابة بالخرف، وهذا شيء حاولت دراسات أخرى إثباته، ولكن دراستنا هي الأولى التي تربط بين الأمرين بشكل قاطع“.

وأثبتت الدراسات السابقة أن ممارسة الرياضة واعتماد نمط حياة نشط مثل ركوب الدراجات والمشي المنتظم يقلل احتمال الإصابة بالخرف إلى النصف.