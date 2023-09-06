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موديرنا تتحدث عن فعالية لقاحها المعدل ضد سلالات كورونا

منذ 47 دقيقة
لقاح موديرنا

لقاح موديرنا

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قالت شركة موديرنا، الأربعاء، إن بيانات التجارب السريرية أظهرت أن لقاحها المعدل ضد كوفيد-19 سيكون فعالا على الأرجح ضد السلالة الفرعية (بي.إيه.2.86) شديدة التحور من فيروس كورونا التي أثارت مخاوف من عودة انتشار العدوى.

وذكرت الشركة أن جرعة من التطعيم بلقاحها ولدت زيادة في الأجسام المضادة لدى البشر بواقع أكثر من ثمانية أمثال ونصف لدى البشر ضد السلالة (بي.إيه.2.86) التي تراقبها منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت جاكلين ميلر رئيسة قسم الأمراض المعدية في موديرنا في مقابلة “نعتقد أن هذه أخبار يرغب الناس في سماعها بينما يستعدون للخروج والحصول على جرعات تنشيطية من اللقاح في الخريف”، مضيفة أن البيانات يجب أن تساعد أيضا في طمأنة الجهات التنظيمية.

وسبق أن أشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن تلك السلالة قد تكون أكثر قدرة على عدوى الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد من قبل أو تم تطعيمهم بجرعات سابقة.

وأوضحت موديرنا أنها أبلغت الجهات التنظيمية بالنتائج الجديدة بشأن لقاحها وقدمتها للمراجعة قبل النشر. ولم تقر إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية الجرعة بعد، لكن من المتوقع إتاحتها في وقت لاحق من الشهر الجاري أو في أوائل أكتوبر تشرين الأول.

ورغم أهمية مراقبة السلالة الجديدة، قال عدة خبراء لرويترز إنها من غير المرجح أن تُحدث موجة من الإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة بسبب الدفاعات المناعية التي تكونت من التطعيم الجماعي والعدوى السابقة في جميع أنحاء العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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