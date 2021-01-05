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موديرنا تعلن مضاعفة إنتاج لقاحها ضد كورونا إلى 600 مليون جرعة

منذ 58 دقيقة
لقاح موديرنا

لقاح موديرنا

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بعد أن أعطت العديد من الدول الضوء الأخضر لاستخدام لقاح موديرنا المضاد لـ”كوفيد 19″ ، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على الجرعات المطلوبة .

أعلنت شركة “موديرنا” الأمريكية أنها ستزيد إنتاج لقاحها المضاد لكورونا من 500 مليون إلى 600 مليون جرعة.

وأكدت الشركة أنها تسخر الموارد الضرورية على أمل إنتاج مليار جرعة خلال السنة الحالية.

وأشارت إلى أنها تتوقع توفير 100 مليون جرعة للأمريكيين مع نهاية الربع الأول من العام الحالي على أن يصل العدد إلى 200 مليون بنهاية الربع الثاني.

ووفرت الشركة حتى الآن نحو 18 مليون جرعة للولايات المتحدة بعد أن حصلت على تفويض للاستخدام الطارئ للقاحها من طرف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

وبلغت آخر حصيلة للإصابات التي نشرتها جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية نحو 21 مليون إصابة في عموم البلاد، بينما تجاوز عدد الوفيات 360 ألف حالة.

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