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نتائجها أفضل من المشي... رياضة تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

23 - يناير - 2021
ضغط الدم

ضغط الدم

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كشفت دراسة علمية حديثة، أن هناك رياضة تساهم بدرجة أكبر من المشي السريع في التحكم بضغط الدم المرتفع.

وذكرت الدراسة المنشورة في دورية (Journal of Physical Activity and Health) الطبية، أن تمارين التمدد قد تكون أكثر فاعلية من المشي السريع في خفض ضغط الدم للأشخاص المصابين بضغط الدم المرتفع.

وتعتبر رياضة المشي السريع إحدى الرياضات المتبعة لدى الأشخاص الذي يعانون من مشاكل مع الضغط المرتفع، من أجل التخفيف من مخاطره.

وقال أخصائي الحركة والميكانيكا الحيوية البشرية في جامعة ساسكاتشوان كندا، فيل تشيليبيك: “يعتقد الجميع أن تمارين الإطالة أو التمدد تتعلق فقط بشد العضلات، لكن عندما تقوم بشد عضلاتك، فإنك تقوم أيضا بشد جميع الأوعية الدموية التي تغذي العضلات، وضمن ذلك جميع الشرايين، ما يقلل من تصلب الشرايين، ما يعني تضاؤل مقاومة تدفق الدم، وبالتالي انخفاض ضغط الدم”.

وقد قام فريق الباحثين بإجراء مقارنة بين من اتبعوا تمارين التمدد والمشي السريع.

وتبين انخفاض ضغط الدم لدى المجموعة التي اعتمدت تمارين التمدد والإطالة، أما المشاركون في المجموعة التي اعتمدت المشي، فتمكنوا من تقليل محيط الخصر لديهم أكثر من المجموعة الأخرى، مما يدل على أنه لا يزال من الجيد دفع دقات القلب بالتمارين الهوائية.

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