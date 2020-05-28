نصائج لتجنب الوجه الضار للكمامات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

باتت الكمامات جزءا لا يتجزأ من “الثقافة البشرية” خلال الأشهر الماضية في ظل أزمة وباء كورونا، ويبدو أن هذه الثقافة ستستمر لفترة ليست بالقصيرة.

ومع ضرورة ارتداء هذا القناع الواقي من الجراثيم، لا سيما في الأماكن المغلقة، ظهرت آثار جانبية سيئة للكمامات على جلد الوجه خاصة إذا تم ارتداؤها لفترات طويلة.

وبسبب تفشي جائحة كورونا، اضطر كثيرون، لا سيما العاملون في مجال الرعاية الصحية، إلى ارتداء الكمامات لساعات طوال، مما جعلهم يعانون مشاكل جلدية أطلق عليها أخصائيون “بثور الكمامة” أو “ماسكن masken”.

وبات المصطلح الجديد يستخدم لوصف زيادة الشوائب والزيوت الناتجة عن ارتداء كمامات الوجه، ويكون التأثير فقط على الأجزاء التي يغطيها القناع.

وقالت طبيبة الأمراض الجلدية البريطانية الشهيرة ساندرا لي، لصحيفة “ديلي ميل”، إن “الرطوبة والحرارة الناجمتين عن ارتداء الكمامة لفترات طويلة تعد أسبابا رئيسية لـ(ماسكن)، حيث تؤدي إلى انسداد مسام الجلد”، مشيرة إلى أن “احتكاك الكمامة بالوجه يساعد على ظهور البثور والحبوب”.

وأكدت على أن من يمتلكون بشرة دهنية سيعانون أكثر من هذا الأمر.

ولتجنب حدوث ذلك أو التخفيف من آثاره، نصحت الطبيبة بعد أمور منها تجنب وضع المكياح على الوجه قبل استعمال الكمامات.