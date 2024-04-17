نصائح ألمانية لـ"تدريب الدماغ".. تعرّفوا عليها

قالت جمعية تدريب الدماغ بألمانيا إن ‫النسيان يعد من الظواهر الشائعة في الكِبر، حيث يتراجع أداء “قشرة الفص ‫الجبهي” مع التقدم في العمر.

أيضا يتراجع أداء “قشرة الفص الجبهي” -حسب الجمعية الألمانية- بسبب القيام ‫بمهام متعددة أكثر من اللازم أو بسبب التوتر النفسي أو عدم أخذ قسط ‫كاف من النوم.

‫وللحفاظ على اللياقة الذهنية والتمتع بذاكرة قوية، ينبغي العمل على رفع ‫أداء “قشرة الفص الجبهي” وذلك من خلال ممارسة التمارين الذهنية، على

سبيل المثال القيام باحتساب عدد مرات ورود حرف “ش” في نص ما، بالإضافة ‫إلى حل لغز السودوكو والكلمات المتقاطعة.

‫ويمكن رفع أداء “قشرة الفص الجبهي” أيضا من خلال الخروج عن الروتين، على ‫سبيل المثال اكتشاف أماكن جديدة والتواصل مع أشخاص يحملون وجهات نظر مختلفة، وتعلم أشياء جديدة مثل لغة أجنبية جديدة ‫أو العزف على آلة موسيقية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تقوية “قشرة الفص الجبهي” من خلال المواظبة على ‫ممارسة النشاط البدني والرياضة وتمارين الانتباه، وأخذ قسط كاف من النوم ‫والبعد عن التوتر النفسي وتجنب المهام المتعددة الزائدة قدر المستطاع.