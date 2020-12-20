استمع لاذاعتنا

نصائح أمريكية لمرضى الحساسية وتطعيم كورونا

20 - ديسمبر - 2020
بعض الدول بدأت بمرحلة التطعيم ضد كورونا

بعض الدول بدأت بمرحلة التطعيم ضد كورونا

A A A
طباعة المقال

أثارت التقارير حول المضاعفات الي يسببها لقاح كورونا المخاوف عند الكثيرين ، وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها تتابع تقارير عن حالات حساسية ناجمة عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا وقدمت توصيات للأفراد الذين لديهم تاريخ مرضي من الحساسية.

ونصحت المراكز أي فرد يعاني من حساسية مفرطة تجاه لقاح كورونا عدم تلقي الجرعة الثانية مشيرة إلى أن الحساسية المفرطة تعني تلك التي تحتاج إلى دخول مستشفى أو العلاج بالأدرينالين.

وأضافت المراكز الأميركية أن الأفراد الذين لديهم حساسية مفرطة لأي من مكونات اللقاح عليهم تجنبه.

ووافقت السلطات الأميركية على لقاحين للوقاية من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا ومنحتهما ترخيص الاستخدام الطارئ.

وأوضحت المراكز الأميركية أن الأفراد الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة للقاحات عليهم استشارة أطبائهم بشأن مكونات لقاح كوفيد-19 لكنها أوضحت أن الأفراد الذين لديهم حساسية مفرطة تجاه بعض أنواع الأطعمة والحيوانات الأليفة واللاتيكس أو بعض الظروف البيئية وكذلك من لديهم حساسية تجاه الأدوية التي تعطى عبر الفم أو تاريخ عائلي في الحساسية المفرطة يمكنهم رغم ذلك تلقي اللقاح.

وتتحرى إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية عن خمس حالات حساسية لأفراد تلقوا لقاح فايزر-بيونتك في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الإدارة لا ينبغي إعطاء لقاح شركة مودرنا الذي حصل على ترخيص الاستخدام الطارئ لأي أفراد لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة لأي من مكوناته.

    المزيد من الصحة

    يظهر مرض القلاع الفموي عندما تتطور الفطريات داخل الفم
    تخلص من مرض “القلاع الفموي” بهذه العلاجات المنزلية المذهلة
    كورونا في بريطانيا
    رسالة لسكان العالم من خبراء الصحة بشأن السلالة الجديدة من كورونا
    الموز
    إلى مرضى الكلى … تجنبوا هذه الأطعمة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    البطلينوس (المسمى بثقب المفتاح)
    بالفيديو.. تعرف على أغرب مخلوقات البحار وأكثرها فائدة وأغلاها سعراً!
    عائلة حاولت الهروب من لبنان، تعيش في غرفة واحدة في طرابلس
    الموت من أجل حياة أفضل: على متن “قوافل الموت” اللبنانية إلى أوروبا
    كورونا يفاجئ العالم بسلالة جديدة
    كورونا
    حقيقة سلالة فيروس كورونا الجديدة..وماذا تختلف عن سابقاتها