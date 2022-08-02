نصائح لتجنّب مشاكل الجلد لدى مريض السكّري

لا تقتصر عواقب مرض السكري على نسبة السكر في الدم وصحة القلب والشرايين والضغط وحسب. بل قد تطال سهامها صحة الجلد أيضًا، من خلال التسبب بمشاكل مؤرقة ومزعجة.

وبحسب جمعية السكري الأميركية (ADA)، غالبًا ما تكون مشاكل الجلد هي أولى العلامات المرئية لمرض السكري، حيث يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم المشاكل الصحية والجلدية.

ويكون مريض السكري أكثر عرضة للإصابة بجفاف الجلد الذي يمكن أن يتشقق والحكة والإصابة بالعدوى بسهولة.

على الرغم من عدم وجود علاج لمرض السكري، يمكن لبعض الأشخاص التعامل مع المرض خاصة من النوع 2 عن طريق تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة والاحتفاظ بالعناية بالبشرة.

في هذا السياق، تشمل بعض المضاعفات الجلدية التي قد تظهر إذا كنت تعاني من مرض السكري:

– بقع صفراء أو حمراء أو بنية اللون

– جلد قاسي وسميك

– القروح المفتوحة

– بقع

– التهابات الجلد

– بثور

– جلد أغمق

نصائح لمنع مشاكل الجلد في مرض السكري

قدم موقع onlymyhealth بعض النصائح التي تساعد مرضى السكري في منع المشاكل الجلدية، وهي:

1- أسلوب حياة صحي

يعتبر مرض السكري وراثيًا، لذلك يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من مرض السكري في عائلاتهم البحث عن أعراض البهاق والصدفية بشكل عام حتى لو لم يتم تشخيص المرض.

إن العلاج المنتظم والمجهود البدني في شكل تمارين رياضية والسباحة أو الرقص والنظام الغذائي المتحكم فيه والمتوازن هي المفتاح للسيطرة على مرض السكري.

ويمكن أن يساعد تعويد نفسك على هذه التغييرات الصغيرة في نمط الحياة في السيطرة على معظم مشاكل الجلد المذكورة أعلاه.

2- الحفاظ على نظافة الجلد

النظافة هي إحدى النصائح الأساسية والأكثر أهمية للوقاية من مشاكل البشرة، حيث يساعد الحفاظ على الجلد نظيفًا وجافًا في منع أي تلف للجلد.

وركز بشكل خاص على المناطق التي بها مشاكل بما في ذلك الإبطان وتحت الثديين وبين أصابع القدم وحول منطقة الفخذ، ومع ذلك لا تفرط في استخدام الصابون وجل الاستحمام لأنه قد يمزق الزيوت الطبيعية من الجلد.

3- تجنب الاستحمام بالماء الساخن

يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى التهاب الجلد، ما يؤدي إلى احمرار الجلد والحكة وفي النهاية يتقشر الجلد.

ويمكن أن يؤدي إلى تعطيل التوازن الطبيعي لترطيب البشرة، واختفاء الزيوت الطبيعية والدهون والبروتينات التي تحافظ على صحة الجلد.

لذلك، تجنب الاستحمام بالماء الساخن جدًا، واستحم مرتين في الطقس الحار الرطب لتقليل التعرق الذي بدوره سيساعد أيضًا في تقليل فرص الإصابة بالعدوى.

4- الحفاظ على رطوبة بشرتك

يقلل الترطيب من العديد من مشاكل البشرة، لذا يساعد الترطيب اليومي في تقليل فرصة الإصابة بالجفاف الشديد أو حتى الزيت.

5- غسل القدمين واليدين

من المرجح أن يصاب مرضى السكري بمشاكل الجلد والأمراض الأخرى المتعلقة بالأطراف، لذلك افحص يديك وقدميك كل يوم بحثًا عن القروح والجروح، وارتدِ أحذية واسعة ومسطحة تناسبك جيدًا حتى تتجنب خطورة المرض.

6- معالجة الجرح فورا

الجلد عضو معجزة، إنه يعمل على إبقاء الدواخل والأجسام الغريبة والالتهابات خارج الجسم، وإذا تعرض الجرح للعالم الخارجي فإنه يترك بلا حماية ضد العناصر المختلفة التي بدورها تسبب العدوى أو التورم أو غيرها من المضاعفات، لذلك يُقترح وضع مرهم مضاد حيوي على الجروح فورًا.