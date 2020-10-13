نصائح لحماية البشرة من التجاعيد… غطاء الوسادة أحدها

اكدت طبيبة الأمراض الجلدية لدى مجموعة “ريفرتشيز ديرماتولوجي” في ميامي آني جونزاليز، انه”يمكن أن يكون غطاء الوسادة الحريري مفيدا بشكل كبير في منع الإصابة بالتجاعيد لأي شخص ينام على بطنه، أو على جانبه”.

وأوضحت: “عندما ينام المرء على أحد جانبي الوجه على الوسادة لثماني ساعات مساء، يصبح هذا الجانب أكثر عرضة للإصابة بالتجاعيد من الجانب الآخر”، بالإضافة إلى أن الحرير لا يصيب بالجفاف مثل القطن ولا يمتص الرطوبة من الجلد خلال النوم.

وأكدت جونزاليز أنه في حين أنه لا توجد أبحاث كثيرة تدعم هذا، وبالتالي يجب ألا يتم الاعتماد على غطاء الوسادة كحل لمنع التجاعيد. ولكنها على الأٌقل لن تسبب ضررا، بحسب موقع “إيفري داي هيلث”.

ويجب الحفاظ على أغطية الوسادة نظيفة، وتنصح ديبورا لونجويل، وهي أيضا طبيبة أمراض جلدية بمركز ميامي للأمراض الجلدية، بغسل أغطية الملابس مرة كل أسبوع والوسادات مرة كل شهر، بمادة منظفة خاصة بالبشرة الحساسة، مشيرة إلى أنه “كلما كانت الكيماويات قليلة، كان ذلك أفضل”.

وكما هو معروف من الصعب التخلص من التجاعيد بمجرد ظهورها دون اللجوء لتدخل طبي أو جراحي، ولكن اتباع بعض الخطوات وإدخال بعض التغييرات على نمط حياتك يساعد في تأخير ظهور التجاعيد.

ما الذي يسبب التجاعيد؟

سبق ان بينت الكاتبة غريس غالاغر في تقرير نشره موقع “هيلث لاين” الأميركي أن الجلد يفقد مرونته مع التقدم بالسن لأن إنتاج الكولاجين يتباطأ مع مرور الوقت.

ويمكن لهذا الوضع أن يتفاقم بسبب عوامل عدة، منها التعرض للشمس والتلوث ونتيجة أنماط حياة معينة، لذلك، مع تقدمك بالسن تميل بشرتك لتصبح أقل سمكا وأكثر جفافا، مما يجعلها أكثر عرضة للتجاعيد.

ما التدابير لمنع ظهور التجاعيد؟

من المؤكد أن التجاعيد ستظهر في مرحلة ما، إلا أن العناية الجيدة ببشرتك يمكن أن تلعب دورا مهما بإبقائها يافعة لأطول فترة ممكنة.

تاليا، ثمانية عوامل متعلقة بنمط الحياة من شأنها أن تساعدك على الحفاظ على صحة وشباب بشرتك.

1- احمي نفسك من أشعة الشمس

التعرض لأشعة الشمس من شأنه أن يلحق الضرر ببشرتك، وهو ما يؤدي للشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد، ووفقا لدراسة صدرت عام 2013 يساهم الاستخدام المنتظم للمرهم الواقي من الشمس في إبطاء ظهور علامات شيخوخة الجلد.

ولضمان حماية بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، من الضروري استخدام الواقيات الشمسية بشكل يومي حتى لو كان الطقس ملبدا بالغيوم نظرا لقدرة هذه الأشعة على اختراق الغيوم، ولتوفير حماية إضافية بإمكانك ارتداء قبعة عريضة وملابس فاتحة اللون تعكس أشعة الشمس ونظارات شمسية مزودة بحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

2- ترطيب البشرة

فاعلية استخدام المرطب تضاهي فاعلية شرب الماء، إذ تساعد المرطبات على تغذية وترطيب البشرة، وتكتسي هذه العملية أهمية بالغة مع تقدمك بالسن، أي حين تصبح بشرتك أكثر جفافا، وبالتالي أكثر عرضة للتجاعيد، وتشير الأبحاث إلى أن استخدام مرطب يحتوي على حمض الهيالورونيك وفيتامين “سي” قد يكون شديد الفعالية في منع ظهور التجاعيد.

3- استخدم الريتينويد

تعد الرتينويدات المستمدة من فيتامين “أ” أكثر مكونات مقاومة الشيخوخة التي اهتم الباحثون بدراستها، وتتمتع هذه المركبات بالقدرة على زيادة إنتاج الكولاجين الذي يساعد على ترطيب الجلد، كما تحفز الرتينويدات تجدد الجلد وتعمل على تعزيز تكوّن أوعية دموية جديدة، وهو ما يساعد في تحسين مظهر البشرة وملمسها بشكل عام.

4- شرب المياه

يعتبر شرب المياه ضروريا للحفاظ على صحة جيدة، حيث تحتاج جميع أعضاء جسم الإنسان تقريبا إلى الماء لأداء وظيفتها كما ينبغي، وإلى جانب الوظائف الحيوية مثل التخلص من السموم من الجسم وتسهيل عملية الهضم وتنظيم درجة حرارة الجسم، ويمكن للمياه أيضا أن تساعد في الحفاظ على صحة بشرتك وترطيبها من الداخل.

وتوصلت دراسة أجريت على مجموعة من النساء عام 2015 إلى أن استهلاك كميات أكبر من المياه له تأثير إيجابي على فسيولوجيا وترطيب الجلد، كما وجدت دراسة أخرى أجريت عام 2017 أن شرب مستخلص أوراق بلسم الليمون الذي يوجد عادة في الشاي يساعد على تعزيز مرونة الجلد وعلاج تلف الأنسجة.

5- تناولي أطعمة غنية بالفيتامينات

كشفت دراسة هولندية مهمة شارك فيها أكثر من 2700 شخص أن العادات الغذائية مرتبطة بتجاعيد الوجه، خاصة عند النساء.

ووفقا للدراسة، تعتبر النساء اللاتي تحتوي وجباتهن على كمية عالية من اللحوم الحمراء والوجبات الخفيفة غير الصحية أكثر عرضة للإصابة بتجاعيد الوجه مقارنة بالنساء اللاتي يفضلن اتباع نظام غذائي يقوم على تناول الفاكهة.

وتساعد الأطعمة الغنية بخصائص عالية مضادة للالتهابات أو مضادة للأكسدة -بما في ذلك الشاي الأخضر وزيت الزيتون وسمك السلمون والأفوكادو والرمان- على تعزيز مرونة الجلد وحمايته من التلف والشيخوخة المبكرة.

6- نامي على ظهرك

بينت دراسة أجريت عام 2016 أنه قد يكون لوضعية نومك تأثير على ظهور التجاعيد علما أن الأشخاص الذين ينامون على جوانبهم أو على بطونهم هم عرضة لقوى الضغط الميكانيكية التي من المرجح أن تتسبب في سرعة ظهور التجاعيد، لذلك حاولي النوم على ظهرك بدلا من جانبك أو بطنك.

وتعتبر أغطية الوسائد الحريرية أكثر لطفا على جلدك من القطن لأنها تقلل الاحتكاك فتساعد على منع تآكل الجلد.

7- تجنبي التدخين

التدخين يتسبب بتلف الكولاجين والإيلاستين، وهي الألياف التي تستمد منها بشرتك مرونتها وقوتها، كما يؤدي النيكوتين الموجود في السجائر لانقباض الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم إلى جلدك، ونتيجة لذلك لا تحصل بشرتك على كميات كافية من الأكسجين ومن العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين “أ”.

8- اجعلي وجهك يسترخي

يمكن أن تسرع حركات الوجه المتكررة مثل النظر مطولا إلى شيء ما بعينين مغلقتين جزئيا أو العبوس أو زم الشفاه تشكل التجاعيد، وفي حال لاحظت أنك غالبا ما تطيلين النظر إلى شيء ما بعيون مغلقة جزئيا فقد يكون ذلك علامة على أنك بحاجة لفحص عينيك أو تغيير نظاراتك أو عدساتك اللاصقة.

فإذا كنت كثيرة العبوس فقد ترغبين بالبحث عن طرق لتخفيف حدة التوتر لديك وإدارة الإجهاد مثل تمارين التنفس العميق وممارسة التأمل.