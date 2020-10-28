نصائح لحماية الشعر من التساقط في الشتاء

ذكر موقع “ذا هيلث سايت” ان الأشخاص أصحاب الشعر الرقيق يعانون من تساقط الشعر بشكل أكبر خلال فصل الشتاء، وذلك لأنه في الشتاء يمتص الهواء الجاف كل الرطوبة من فروة الرأس ويجعلها جافة، ويؤدي بدوره هذا الجفاف إلى تكسر الشعر وتساقطه، واضاف “هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا أكثر حذرا بهذا الشأن، وعليهم أن يولوا شعرهم عناية فائقة واهتماما خاصا خلال هذه الفترة”.

ولمنع تساقط الشعر خلال أشهر الشتاء الباردة أو التخفيف من آثاره، قدم الموقع بعض النصائح التي يمكن أن تساعد على حماية الشعر، أبرزها:

قص الشعر باستمرار

يجب المواظبة على قص الشعر بشكل منتظم كل 4-8 أسابيع للحفاظ على صحة الشعر، لن يخفف فقط من تساقط الشعر، بل سيساعد أيضا على إزالة الأطراف المتقصفة ومنع تلف الشعر، علاوة على ذلك، سوف يحفز نمو الشعر أيضا.

التدليك بالزيت الساخن

التدليك بالزيت الساخن هو أفضل علاج عندما يفسد الشتاء الشعر ويتلفه، إذ أنه يقوي ويغذي فروة الرأس ويجعل الشعر لامعا من جديد، يمكن استخدام زيت جوز الهند لهذا الأمر.

علاج الشعر بالبخار

هذا العلاج يساعد على ترطيب فروة الرأس وتقوية الشعر لمنع تساقطه، ويجعل الشعر لامعا وناعما، لذا يجب الحرص على تطبيقه باستمرار.

تجنب استخدام المجفف الكهربائي

من الأفضل ترك الشعر ليجف بشكل طبيعي، وتجنب استخدام المجفف الكهربائي قدر الإمكان لكونه يسهم في تكسر الشعر وامتصاص كل الرطوبة منه.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب الخروج بشعر مبلل لأن هواء الشتاء الجاف سيجعل الشعر جافا ويسبب تقصفه.

تجنب الاستحمام بالماء الساخن

قد يؤدي غسل الشعر بالماء الساخن لفترة طويلة إلى جفافه وتجعده، مما قد يؤدي إلى تلف الشعر بشكل لا يمكن إصلاحه، لذلك، لا بأس في الاستحمام بماء ساخن ولكن لمدة 10 دقائق فقط.