نصائح لكبار السن.. مشروبات صحية ترطب في الصيف

يعاني بعض كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة من الحيرة عند اختيارهم للمشروب المناسب خاصة في أيام الصيف الحارة، وأثناء ارتفاع درجات الحرارة العالية، وفقا لتقرير نشر في موقع seniors helpers المعني بصحة المسنين وحياتهم وأمراضهم، فإن الكثير من المشروبات الصحية يمكن ان تساعد على بقاء جسم كبير السن رطبا بعيدا عن الجفاف، لا يعاني الشعور بالحرارة العالية وتهدئ جسمه.

وفقا للتقرير فإن الكثير من المشكلات الصحية قد تصيب كبير السن أثناء الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع فرص حدوث الجفاف، ولأن كبار السن لا يقبلون على شرب المياه بكثرة، فيجب عليهم اتباع نصائح التالية .

أهم النصائح لكبار السن

ـ لابد من الاهتمام بشرب كميات كبيرة من المياه موزعة جيدا وبشكل مناسب على مدار اليوم وذلك للتخلص من أعراض الجفاف والاستمتاع بدوره دموية صحية وسليمة.

ـ يمكنك الالتزام بمشروبات صحية غير مضاف إليها السكر أو أيه محليات صناعية وذلك لأنها ترطب الجسم وتنعشه حتى وإن كانت دافئة.

ـ من أبرز تلك المشروبات الماء المنقوع به شرائح الليمون فهو مضاد للأكسدة ومشروب صحي يساعد على تعزيز المناعة والترطيب في الوقت ذاته، يمكن أن يشرب باردا، كما أنه لذيذ ويعزز من الطاقة والحيوية والترطيب الجيد.

ـ الماء المنقوع به الخيار أو مشروب الخيار ذاته أحد أهم المشروبات المرطبة الطازجة التي تعزز من الترطيب التام والشعور بالهدوء والاسترخاء فضلا عن أنها تعطي مذاقا منعشا ورائعا كما أنها تمد بالفيتامينات التي تعزز من مناعة كبير السن وتقيه الأمراض.

ـ منقوع الماء بالنعناع يمكن أيضا أن يساعد على شعور كبير السن بالانتعاش والبرودة قدر الإمكان لأنه مشروب مرطب ويعزز من الشعور بالراحة والاسترخاء خاصة في الأمعاء.