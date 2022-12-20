نصائح للعناية بالشعر في الشتاء

يتأثر الشعر في الشتاء بالعديد من العوامل منها الطقس القاسي والهواء الجاف وبالتالي يصبح الشعر جافًا وأكثر عرضة للتكسر من الأشهر الأكثر دفئًا.

يحذر العديد من الخبراء من الأضرار التي قد تصيب الشعر في فصل الشتاء، مقدمين العديد من النصائح للعناية به في هذه الفترة.

ويقول أميت بانجيا، المدير المساعد للأمراض الجلدية في المستشفى الآسيوي، إن “الشتاء يزيل الرطوبة الطبيعية والضرورية للشعر، مما يجعله جافًا وهشًا وأكثر عرضة للتلف”.

وخلال فصل الشتاء تستغرق عملية نمو الشعر وقتًا طويلاً، ولا يمكنك حل مشاكل الشعر الشتوية إذا لم تكن ممارسات العناية اليومية بالشعر على المسار الصحيح.

ويقدم بانجيا بعض النصائح لإدارة صحة الشعر خلال فصل الشتاء:

1- تجنب غسل الشعر بالماء الساخن

يضر الماء الساخن الشعر على غرار الطريقة التي تضر بها أجهزة التصفيف الحرارية الشعر، فالماء الساخن يضر الشعر ويجعله مجعدًا وجافًا. لذلك ببساطة اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

2- تمشيط الشعر بعناية

لا يجب تمشيط الشعر المبلل كما يجب التمشيط بهدوء ومن الضروري تجنب تمشيط شعرك بعد استخدام أي من منتجات الشعر.

3- تجنب التصفيف بالحرارة

تتسبب المواد الكيميائية السامة الموجودة في جل الشعر وحرارة أدوات التصفيف في إتلاف الشعر وفروة الرأس.

كما تتسبب في تطاير الشعر ليتحول إلى خصلات جافة وخشنة وعديمة اللمعان يصعب التحكم فيها.

4- تجنب العلاجات الكيميائية للشعر

يتم استخدام مواد كيميائية في تمليس الشعر، وتنعيمه، وعلاجات الكيراتين والتي تلحق الضرر بشعرك بشكل خطير.

ومن الآثار الجانبية المحتملة الجفاف، والتجعد، وتقصف الأطراف، وتساقط الشعر.

كما تزداد هذه المشكلات مع الاستخدام المنتظم لمنتجات تصفيف الشعر.

5- استخدام شامبو وبلسم مرطب

يعد اختيار الشامبو والبلسم المناسبين أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحة شعرك، قومي باختيار منتجات العناية بالشعر المرطبة بدلاً من تلك التي تحتوي على الكبريتات أو البارابين أو الفورمالديهايد لأن الشتاء يجعل فروة الرأس جافة أيضًا، واغسلي شعرك مرتين في الأسبوع.

6- استخدم زيت جوز الهند أو زيت الأركان

يعمل التدليك بالزيت على تحسين بصيلات الشعر عن طريق ترطيب الجذور والشعر وفروة الرأس وزيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس.

طبقي زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا وزيت الأرجان مرتين على الأقل في الأسبوع.

7- استهلاك أحماض أوميغا 3 الدهنية

يجب على الجميع دمج أحماض أوميغا 3 الدهنية في النظام الغذائي لفعاليتها في تعزيز صحة الجلد والشعر لينمو بشكل أقوى وأسمك وأسرع.

وللحصول عليه يمكنك تناول الجوز وبذور الكتان وبذور الشيا.