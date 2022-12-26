نصائح للمرأة الحامل.. تجنبي هذه الأمور في الأشهر الثلاثة الأولى

يوصي الأطباء المرأة الحامل بالاهتمام بصحتها وصحة جنينها طوال أشهر الحمل، مع التركيز على العناية الخاصة خلال الفترة الأولى، والابتعاد عن بعض الأطعمة والعادات، لضمان سلامة الجنين.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أبرز الأشياء التي يجب على المرأة الحامل تجنبها هي:

1. الأطعمة التي تتجنبها الحامل في الأشهر الأولى

يوجد الكثير من الأطعمة المفيدة والآمنة للحامل، ولكن هناك بعض الأطعمة تضر الحامل ويجب تجنبها، مثل:

اللحم النيء أو غير المطبوخ جيدًا

على الحامل تجنب اللحمة النيئة وغير المطبوخة جيدًا، مثل: السجق، واللحم المفروم، ولحم الخنزير، وشرائح اللحمة لتجنب الإصابة بداء المقوسات.

ومن الجدير بالذكر أن تناول اللحمة المطبوخة جيدًا آمن وصحي للمرأة الحامل.

الحليب ومنتجات الألبان غير المبسترة

في الواقع تكون معظم أنواع الحليب ومنتجات الألبان التي تُباع في المتاجر مبسترة ولا تشكل خطر على الحامل، لكن الأمر مختلف في القرى الذين يحلبون البقر والماعز، وهنا يجب تجنب الشرب المباشر من حليب الماشية لتجنب الإصابة بعدوى بكتيرية مثل: داء المقوسات، أو ليستيريا، أو البكتيريا العطيفة.

الكبدة والأطعمة الغنية بفيتامين أ

تعد الكبدة والأطعمة الغنية بفيتامين أ، مثل: الجزر من الأشياء التي تتجنبها الحامل في الشهور الأولى بسبب ضررها على الجنين.

أنواع محددة من الجبنة

يوجد أنواع يجب تجنبها من الجبنة لتجنب الإصابة بعدوى الليستيريا مثل: الجبنة المتعفنة البيضاء الطرية، والجبنة التي تحتوي على عروق أزرق كالجبنة الدنماركية والجورجونزولا.

البيض الخام أو غير المطبوخ جيدًا

تجنب البيض غير المطبوخ جيدًا؛ لأنه يزيد من فرصة الإصابة بالسالمونيلا، وهي بكتيريا قد تلحق الضرر الجنين بشكل بسيط لكنها تؤثر على صحة الحامل كثيرًا.

ومن أعراضها: الإسهال، والاستفراغ المتواصل.

بعض أنواع السمك

يوجد أنواع من السمك يجب تجنبها أهمها:

السمك الغني بالزئبق مثل: سمك القرش، وسمك المارلين، إذ يؤدي الزئبق إلى تلف الخلايا العصبية في دماغ الطفل.

أكل سمك التونة بنسبة لا تتجاوز شريحتين متوسطة الحجم في الأسبوع لاحتوائها على الزئبق.

أكل السمك الغني بالزيوت، مثل: السلمون، والسردين بنسبة لا تزيد عن مرتين في الأسبوع لاحتوائها على مواد ملوثة.

تجنب أكل المحار لأنها قد تؤدي الى تسمم.

الكافيين

التقليل من شرب المنبهات والكافيين في فترة الحمل لتجنب الإجهاض أو ولادة طفل بوزن أقل من الطبيعي.

ومن أهم الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين: الشوكولاتة، والقهوة، والشاي، والمشروبات الغازية.

ويمكن شرب كأس واحد فقط 200 مل في اليوم خلال فترة الحمل.

الخضروات غير المغسولة

اغسلي الخضروات جيدًا قبل تناولها لتجنب الإصابة بعدوى بكتيرية ناتجة عن الخضار غير المغسول جيًا.

الأعشاب

يجب تجنب تناول الأعشاب المختلفة دون استشارة الطبيب.

2. النشاطات التي تتجنبها الحامل في الشهور الأولى

الساونا أو الجاكوزي: تزيد المياه الساخنة من فرصة إصابة الحامل بالإغماء، أو الجفاف، أو ارتفاع الحرارة؛ لذلك تعد الساونا من الأشياء التي تتجنبها الحامل في الشهور الأول.

الأشعة السينية: تجنب التعرض للأشعة السينية حتى الولادة؛ لأنها تسبب عيوب خلقية، وتخلف عقلي للطفل.

التدخين: يعد التدخين أحد عوامل الخطر التي تؤثر على صحة الجنين.

أخذ الأدوية: لا يجوز للمرأة الحامل تناول الأدوية دون استشارة الطبيب.

رياضة الغوص والرياضات القتالية: تجنب الرياضات التي تحتاج إلى الاحتكاك الجسدي؛ لأنها قد تؤذي الجنين دون قصد.

القطط: تجنب ملامسة القطط في فترة الحمل لأنها قد تنقل داء المقوسات الذي يزيد من فرصة الإجهاض، وإحداث تشوهات في الجنين، مثل: العمى، والتخلف العقلي.

مواد التنظيف: عند شراء المواد المنزلية من مواد تنظيف ومواد طلاء الغرف يجب التأكد من عدم وجود تحذير حول تجنب استخدام الحامل لها.

مساج البطن: رغم أن المساج بشكل عام آمن إلى أن مساج البطن بشكل خاص في بداية الحمل غير مرغوب فيه وهو من الأشياء التي تتجنبها الحامل في الشهور الأولى.