العناية بصحة القدمين من الأشياء الضرورية التى يجب أن يفعلها كل مرضى السكري، حيث يمكن أن تساعد في الوقاية من قرح السكري والتهابات القدم ومضاعفات خطيرة، لذا فى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح لمرضى السكري للعناية بصحة القدمين، بحسب موقع Indian.

نصائح لمرضى السكري للعناية بالقدمين

لمرضى السكري اتبع الخطوات التالية للعناية بقدميك

ممارسة النشاط البدنى لمرضى السكري

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والنوم الجيد، واتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد مرضى السكري على تجنب المشاكل المتعلقة بصحة القدمين.

اختبار زمن ملء الشعيرات الدموية

يمكن أن يساعد اختبار ملء الشعيرات الدموية في تحديد ما إذا كان من الآمن لمرضى السكر العناية بالأقدام ووضعها في مياه دافئة؛ إذا تحولت المنطقة إلى اللون الأحمر الوردي ثم عادت إلى وضعها الطبيعي بعد الضغط، فمن المحتمل أن يكون دوران الأوعية الدقيقة جيدًا.

العناية بالقدمين

تعتبر العناية بالأقدام جزءًا من العناية الأوسع بالقدم والتي تشمل الفحوصات الذاتية اليومية والأحذية المناسبة

والفحوصات الطبية المنتظمة. تعد الإدارة الفعالة لمرض السكري أمرًا ضروريًا لمنع حدوث مضاعفات صحية للقدم.

تجنب إصابات القدم

ولتجنب إصابات القدم، ينصح مرضى السكري بعدم المشي حافي القدمين، أو استخدام كمادات التدفئة، أو الدخول إلى الحمامات الساخنة دون اختبار درجة الحرارة؛ يجب تقليم أظافر القدم بشكل مستقيم وليس قصيرًا جدًا.

مراقبة القدم

تعد مراقبة سطح القدم بحثًا عن أي كسور أو بثور أو تورم أو احمرار، خاصة بين أصابع القدم وتحتها، أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحة القدم.

تنظيم مستويات السكر

الإدارة الفعالة لمستوى السكر في الدم تقلل من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري، بما في ذلك مشاكل القدم. إن الحفاظ على مستويات السكر في الدم بالقرب من الهدف يمكن أن يقلل من خطر حدوث مشاكل في الدورة الدموية وتلف الأعصاب الإقلاع عن التدخين ضروري لمرضى السكري

غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين لديهم تاريخ من التدخين من انسداد الشرايين الطرفية الدقيقة للأوعية الدموية، مما يؤثر على تدفق الدم إلى الجلد والأظافر والأنسجة الدهنية، مما يجعل العناية بالأقدام مشكلة بالنسبة لمرضى السكر المصابين بمرض الشريان المحيطي، لذا فإن الإقلاع عن التدخين ضرورة لمرضى السكري بشكل خاص.