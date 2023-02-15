نصيحة لمرضى السكري بشأن تناول العسل الأبيض

يتوجب على مرضى السكري الحذر فيما يتناولوه تحسبا لأي أضرار قد تشكل خطرا على صحتهم.

وحذرت وزارة الصحة المصرية من أن العسل الأبيض يزيد مستوى السكر في الجسم، ويزيد الوزن أيضا.

ويعتقد البعض أن مرضى السكري يُسمح لهم باستخدام العسل الأبيض بأي كمية على عكس السكر الأبيض، لكن الحساب الرسمي لوزارة الصحة المصرية على تويتر، أكد أن ذلك غير صحيح.

وأضافت الصحة المصرية أنه “باستطاعة العسل الأبيض زيادة مستوى السكر في الجسم، مثل السكر الأبيض، كما أنه يزيد من الوزن أيضا”.

صحيح ✅

وغير صحيح ❌

مريض السكر لا يمكنه تناول العسل الأبيض بأي كمية،

لأنه من الممكن أن يرفع مستوى السكر في الدم، كما أنه يزيد الوزن… 🔵يجب استشارة الطبيب لاختيار الأطعمة المناسبة لمريض السكر#مبادرة_الأمراض_المزمنة pic.twitter.com/oDZafAUvRe — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) February 5, 2023

ويؤدّي مرض السكري إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم نتيجة مشاكل بإنتاج الإنسولين، أو عمله، أو كليهما.

وقد يتسبّب هذا المرض بمضاعفات خطيرة مثل العمى، وتلف الكِلى، وأمراض القلب، والأوعية الدمويّة، وقد يؤدّي إلى بتر الأطراف أيضًا، والوفاة المبكّرة.