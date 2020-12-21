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هذا سعر لقاح “فايزر” في أوروبا

منذ 40 دقيقة
لقاح فايزر ضد كورونا

لقاح فايزر ضد كورونا

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وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على دفع 15.5 يورو مقابل كل جرعة من لقاح فايزر.

ومن المقرر أن تحقق شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك ما يقرب من 19 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مورغان ستانلي، وتتوقع شركة فايزر إنتاج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من لقاحها في عام 2021.

وقال بنك “مورغان ستانلي” إن شركة فايزر لا تزال تستطيع توليد حوالي 975 مليون دولار من عائدات لقاحها هذا العام، حيث بدأت الشركة قبل أسبوع من توزيع لقاحها في المملكة المتحدة، حيث تقدر أن تنتج نحو 50 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية العام.

وسيتم تقسيم هذه الإيرادات مع BioNTech، الشركة الألمانية التي طورت اللقاح جنبا إلى جنب.

ووعدت جونسون آند جونسون وأسترازينيكا، وكلتاهما تطوران لقاحات كوفيد-19، بعدم تحقيق أرباح من مبيعات لقاحاتهم خلال الجائحة على الرغم من أن تعهد أسترازينيكا يمكن أن ينتهي فعلياً في يونيو 2021، وذلك بحسب “العربية”.

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