هذا ما يحدث لجسمك حال شرب أكثر من فنجان قهوة يوميا

كثير من الأشخاص وبمجرد الاستيقاظ من النوم يقوموا بإعداد كوب من القهوة بمختلف أشكالها وأنواعها حتى تساعدهم على استعادة النشاط ووسيلة للقدرة على بدء اليوم وإنجاز المهام بسهولة ويسر، كما يفضل الموظفون خلال التواجد في دوام العمل بتناول كوب من القهوة بين الحين والأخر كنوع من القدرة على الاستيقاظ ومباشرة العمل لأطول فترة ممكنة خاصة الفتيات، لكن ماذا يحدث لجسمك حال شرب أكثر من فنجان قهوة يوميًا؟.

فوائد تناول القهوة على الصحة

تحدثت مروة محمود، أخضائية التغذية لـ«هُن»، عن ماذا يمكن أن يحدث للجسم حال شرب أكثر من فنجان قهوة يوميًا، قائلةً: «يمكن أن تؤثر القهوة وتناولها بشكل مستمر على ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية في حالة الافراط في تناولها، كما إنها تفيد الجسم من خلال تقليل فرص الاصابة بالأمراض حيث إنها تحتوي على مضادات الأكسدة، وتساعد على تحسين الحالة المزاجية للبعض، وتقلل من فرص الاصابة بالإكتئاب، وتقي من الاصابة بتليف الكبد».

وأشارت أخصائية التغذية خلال الحديث عن فوائد تناول القهوة، قائلةً: «تساعد مادة الكافيين على تعزيز الصحة البدنية كما إنها تساعد على ممارسة الرياضة لأطول فترة ممكنة، لكن لا يجوز الإفراط في تناولها حتى لا يعتاد الجسم عليها وتسبب تدمير للجهاز العصبي، كما إن تناولها يساعد في تنبيه الدماغ ومفيدة أيضا لطلاب الثانوية العامة خلال فترة المذاكرة والامتحانات، كما إنه يعمل على تنشيط الذاكرة ويقلل من خطر الاصابة بالزهايمر».

تحذير من الإفراط في تناول القهوة

ولفتت أخصائية التغذية إلى الأضرار التي يمكن أن تصيب الجسم حال تناول القهوة بشكل معتاد، قائلةً: « يجب الاعتدال في تناولها كونها يمكن أن تؤدي إلى الاصابة بالصداع الشديد والمزمن مع الغثيان الدائم والإمساك».