هذا ما يحدث لجسمك عندما تتناول البصل

يدخل البصل في مختلف الأطعمة، إذ يعتبر هذا المكون رئيسيا في المطبخ العربي الذي يعتمد عليه بشكل كبير في إعداد الطعام، ويعتبر البصل من أفضل الخضروات التي تحتوي على عناصر غذائية صحية مفيدة للجسم بشكل كبير.

يحتوي البصل على كمية كبيرة بشكل خاص من فيتامين (C)، والألياف الغذائية وحمض الفوليك. اضافة الى ذلك، يوجد في البصل الحديد، الكالسيوم والبروتينات ذات الجودة العالية.

من أهم فوائد البصل أنه يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الاكسدة، الكويرسيتين (Quercetin) والفلافونويدات (flavonoids)، التي تساهم في تثبيط او ابطاء تلف الخلايا والانسجة في الجسم.

ويتم استخدام البصل الأحمر لعلاج أمراض مثل الصداع وأمراض القلب وتقرحات الفم.

وبحسب صحيفة “البيان”، تتمثل فوائد تناول البصل الأحمر فيما يلي.

تظهر الأبحاث أن تناول البصل قد يساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والالتهابات.

البصل الأحمر غني بالأنثوسيانين، وهي أصباغ نباتية قوية قد تحمي من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري.

بسبب العديد من المركبات المفيدة الموجودة في البصل، يساعد تناوله على تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وتشير الدراسات إلى أن استهلاك البصل يرتبط بتحسين كثافة المعادن في العظام، كما يعد مصدرا غنيا للبريبايوتكس الذي يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين التوازن البكتيري في الأمعاء ويقوي المناعة.