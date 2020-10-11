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هذه الأسباب ستدفعك لتناول الباذنجان دائما

منذ 11 ساعة
الباذنجان

الباذنجان

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يدخل الباذنجان في مختلف الأكلات العربية ويعتبر من الخضروات المميزة بنكهتها، ويضاف إلى المأكولات كوجبة أساسية غنية بالفوائد التي يجهلها معظم عشاق الباذنجان.

وتعتبر الفواكه والخضروات التي تملتك قشرة ذات لون بنفسجي (أرجواني) غنية بالأنثوسيانين ومضادة للسرطان والاتهابات، كما أنها تساعد على محاربة الجراثيم وحتى إنقاص الوزن.

وذكر موقع ” thehealthsite” 4 فوائد يتمتع بها الباذنجان، وحث على تناوله بشكل أكبر لما له من تأثير إيجابي على صحة الإنسان.

يقلل من مستويات الكوليسترول
الباذنجان مصدر جيد لحمض الكلوروجينيك، والذي بدوره يساعد على خفض الكوليسترول الضار، كما يحتوي هذا الحمض أيضًا على خصائص مضادة للفيروسات والسرطان والميكروبات.

يعزز صحة الدماغ
من المعروف أن عمل الدماغ يتدهور مع التقدم في العمر، حيث وجد أن التناول المنتظم للباذنجان يساعد على تقليل التدهور العقلي لدى كبار السن. ووجد العلماء أنه لدى الأشخاص الذين يتناولون الباذنجان كل أسبوع كمية أكبر من المادة الرمادية في مراكز الدماغ التي تتحكم في الذاكرة والعاطفة.

محاربة السرطان
وجد أن البوليفينول الموجود في الباذنجان له تأثيرات مضادة للسرطان. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على حموض الكلوروجينيك والأنثوسيانين، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات.

وتحمي مضادات الأكسدة هذه الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، والتي بدورها تمنع نمو الورم وغزو الخلايا السرطانية.

يساعد في السيطرة على مرض السكري
لا يمتلك الباذنجان كميات كبيرة من الكربوهيدرات القابلة للذوبان بينما غني بالألياف، مما يجعله غذاءً جيدًا لمرضى السكري.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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