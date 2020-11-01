هذه الأطعمة تساعد الرجال على إنقاص وزنهم

تعتبر السمنة آفة العصر، فاالتغذية السليمة أساس الصحة السليمة، ويعاني الكثير من الرجال من الوزن الزائد، وذلك لعدم قدرتهم السيطرة على تناول الطعام بشراهة، لا سيما الأطعمة المليئة بالكاربوهيدرات.

يعتمد الكثير من الأشخاص على تقليل كمية الكربوهيدرات بهدف إنقاص الوزن، دون معرفة أنهم يحرمون الجسم من المصدر الرئيسي للطاقة والعديد من المواد الغذائية الضرورية.

وربما يأتي ذلك بسبب السمعة السيئة للكربوهيدرات، والتي ارتبطت بزيادة الوزن والسمنة، وهناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات الصحية والتي يمكن للرجال اتباعها عند الرغبة في إنقاص الوزن، وفيما يلي الكربوهيدرات الأكثر صحة للرجال:

التفاح

يعد التفاح وسيلة جيدة للحصول على الكربوهيدرات والألياف، وكانت دراسة طبية قد ربطت تناول التفاح بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الفاصوليا السوداء

تعزز الفاصوليا السوداء الغنية بالألياف، البكتيريا الصحية في الأمعاء، وتساعد على منع الإمساك، ويحتوي نصف كوب من الفاصوليا على 20 غراما من الكربوهيدرات و 8.3 غرام من الألياف.

كما تعد مصدرا جيدا لفيتامين B6 وحمض الفوليك، فضلا عن ذلك، تمنع تراكم مركب الهوموسيستين الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية، وتحتوي الفاصوليا السوداء أيضا على مادة الكيرسيتين، وهي مادة طبيعية مضادة للالتهابات.

وتعتبر أفضل الكربوهيدرات للأكل إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

الأرز البني

بالرغم من أن الكربوهيدرات الموجودة في الأرز الأبيض تتشابه مع تلك الموجودة في الأرز البني، إلا أن الأرز البني أفضل؛ نظرا لأنه مصنوع من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف.

المانجو

بالرغم من احتوائها على السكريات، تعتبر غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، والتي تحمي الجسم من سرطانات، مثل: الثدي والبروستاتا والقولون وسرطان الدم.

ويحتوي كوب واحد من المانجو على 25 غراما من الكربوهيدرات و 2.6 غرام من الألياف.

البطاطا الحلوة

تعتبر البطاطا الحلوة مليئة بالألياف، لكن يتم هضمها ببطء، مما يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم، وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أن حبة بطاطا واحدة تحتوي على 26 غراما من الكربوهيدرات بمتوسط 112 سعرة حرارية لكل حبة بطاطا.