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هذه الأعراض التي تميز كورونا المتحور.. أسرع انتشاراً وأقل خطورة

منذ 5 دقائق
أعراض جدديدة لسلالة كورونا المتحورة

أعراض جدديدة لسلالة كورونا المتحورة

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لا تزال سلالة كورونا الجديدة آخذة في الانتشار، بعد ظهورها لأول مرة في المملكة المتحدة والإبلاغ عن بعض الحالات في عدد من دول العالم.

ويحذر الخبراء من بعض الأعراض التي يتميز بها الفيروس المتحور، والتي يجب الحذر منها والانتباه إليها في حال ظهورها.

وقال موقع “ماس لايف” إن السلالة الجديدة لا يعتقد أنها أكثر خطورة من الحالية، إلا أنها سريعة الانتشار بنسبة 70 بالمئة.

وتقول الهيئة الاستشارية الحكومية الخاصة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إن لديها ثقة كبيرة في أن السلالة الجديدة أكثر عدوى لكنها لا تملك أي دليل قاطع على أنها أكثر فتكا.

وفيما يلي الأعراض يجب الانتباه إليها: حمى أو قشعريرة – سعال – ضيق التنفس أو صعوبة التنفس – الإجهاد – آلام في العضلات أو الجسم – صداع الرأس – فقدان حاسة التذوق أو الشم – التهاب الحلق – احتقان أو سيلان الأنف – الغثيان أو القيء – إسهال.

ويقول الأطباء إن الأعراض مشابهة إلى حد ما مع السلالة الأولى، مشيرين إلى أنها تتراوح بين الخفيفة والشديدة، ويمكنها أن تظهر من يومين إلى 14 يوما.

ونصح المصدر بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة وغسل اليدين باستمرار.

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