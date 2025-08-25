هذه الأعراض قد تدل على إصابتك بالربو

يُعدّ الربو من أكثر أمراض الجهاز التنفسي الالتهابية شيوعًا، وقد لا يكتشف العديد من المرضى إصابتهم به، رغم أن الصفير يُعدّ من أبرز أعراضه.

وتقول البروفيسورة ناتاليا نيناشيفا، أخصائية أمراض الحساسية والمناعة: “تكمن الصعوبة في عدم وجود عرض محدد يشير بوضوح إلى الإصابة بالربو، لذلك قد يُخلط بينه وبين أمراض أخرى. ولعل أبرز أعراضه هو الصفير، ولكن حتى هذا العرض قد يشبه أعراض التهاب الشعب الهوائية أو نزلات البرد”.

ووفقا لها، يشكو العديد من المرضى من نزلات البرد الربيعية، والعطس، والسعال، ومشكلات النوم بسبب صعوبة التنفس والشعور بثقل في الصدر. وهذه علامات مبكرة على الإصابة بالربو، الذي يظهر كل عام في فصل الربيع.

وتقول: “يجب أن يقلق الشخص من نوبات السعال الليلي، والتي تدفعه إلى استشارة الطبيب. ومن المستحيل الشفاء التام من الربو القصبي، لذا فإن الهدف من العلاج هو السيطرة على المرض، أي أن تصبح الأعراض خفيفة أو غائبة تماما.وإذا ظهرت، فيجب أن تكون خفيفة، وتظهر فقط خلال النهار، ولا تتطلب أكثر من استنشاقين من الدواء أسبوعيا لتخفيفها”.