هذه الخضروات تساهم في الوقاية من سرطان الأمعاء

من المهم والضروري اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة بشكل عام.

أعلنت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الخضروات والخضروات الورقية من الفصيلة الكرنبية (الصليبية) يساعد على الوقاية من سرطان الأمعاء.

وتقول كبيرة خبراء التغذية بوزارة الصحة بموسكو: “وفقا لنتائج الدراسات التي أجريت مؤخرا، اتضح ان تناول الخضار والخضروات الورقية من الفصيلة الصليبية- الملفوف بمختلف أنواعه – القرنبيط وبروكلي والفجل واللفت والجرجير وغيرها، تساعد على الوقاية من سرطان القولون والمستقيم لأنها تحتوي على نسبة عالية من البولوفينول والألياف الغذائية”.

وتضيف، إن الأهمية البيولوجية لهذه الصبغة النباتية الموجودة في الخضروات والفواكه والثمار الساطعة اللون، تكمن في أنها مضادة للأكسدة. أي أنها تحمي خلايا الجسم من التلف.

كيف تقلل من مخاطر تعرضك للإصابة بهذا المرض؟

يقول العلماء إن أكثر من نصف حالات الإصابة بسرطان القولون يمكن تجنبها إذا اتبع الناس أسلوب حياة صحية.

وهذا يعني ممارسة المزيد من التمارين، وتناول المزيد من الألياف ودهون أقل، وشرب حوالي من 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميا.

ولكن هذا يعني أيضا الذهاب إلى طبيبك مع وجود أي أعراض مقلقة.

ما الذي يسبب سرطان القولون؟

لا أحد يعرف بالضبط سبب ذلك، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تزيد من احتمال حدوثه:

• كلما تقدمت في العمر زاد احتمال الإصابة بالسرطان ومن بينها سرطان القولون، فمعظم الحالات لدى البالغين فوق سن الخمسين

• الاعتماد على نظام غذائي يحتوي على الكثير من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد والسلامي

• يمكن أن يؤدي تدخين السجائر إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان

• تناول الكثير من الكحول

• زيادة الوزن أو السمنة

• وجود تاريخ من الاورام الحميدة في أمعائك والتي يمكن أن تتحول إلى أورام خبيثة