هذه العلامات الغير واضحة تنذرك بحدوث سكتات دماغية أو قلبية

تعتبر السكتات الدماغية والقلبية من أكثر الأسباب الشائعة للوفاة، وغالبا لا يستطيع الفرد تحديد الأعراض أو العلامات التي تنذر بإحتمال حدوث بالسكتة الدماغية أو القلبية.

ونشرت صحيفة “Hypertension” تحليل الخبراء لـ24 دراسة شارك فيها 54 ألف شخص من مختلف القارات، قارنوا ضغط الدم والوفيات والنوبات القلبية والسكتات على مدى عشر سنوات.

وجد الباحثون أن هناك علاقة بين الاختلاف في قراءات ضغط الدم على اليد اليمنى واليسرى وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

واتضح أن الاختلافات التي تزيد على خمسة ملليمترات من الزئبق تسمح بالتنبؤ بالوفيات من هذه الأمراض، والفرق ولو بمقدار ملليمتر واحد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة واحد بالمائة.

وفقا لمؤلفي الدراسة، يمكن أن يساعد الأطباء في اتخاذ قرارات الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، في حال اللجوء في الوقت المناسب.

يشار إلى أن السكات الدماغية والقلبية المفاجئة هي سبب شائع للوفاة في أماكن مختلفة من بينها الولايات المتحدة، وفيها يتوقف القلب أو الدماغ بشكل مفاجئ.